Paula Echevarría tiene el vestido con falda anudada que hace efecto 'piernas infinitas'

Paula Echevarría (46 años) siempre conquista con sus looks. No hay ni uno que no sea aclamado por sus más de 3,6 millones de seguidores, quienes siempre quieren estar al tanto de dónde pertenecen sus prendas y cuáles son sus trucos para lucirlas tan bien.

Esta vez, como no podía ser de otra forma, ha vuelto a enamorar a sus fans con su último outfit. La actriz y presentadora acudía a un evento de una reconocida firma de ron en Málaga, el pasado 27 de septiembre. En aquella experiencia que te invitaba a celebrar "la amistad verdadera", personalidades como Melendi (44) deleitaron con su voz y su música a los invitados como Paula.

Fue la también influencer la que acaparó todas las miradas de los allí presentes, y es que su estilo no pasó desapercibido. Ella vestía unas sandalias con tacón doradas, un moño con el flequillo suelto, un collar dorado y, la joya de la corona, un espectacular vestido de color marrón.

En cuanto la exmujer de David Bustamante (41) mostró en sus redes sociales su look de noche, la publicación se llenó de comentarios preguntando por la increíble prenda. "¿Alguien sabe de dónde es ese vestido?", "Precioso vestido y las sandalias me encantan", "Paula, ¿y ese vestido?", "Ese vestido es brutal", son sólo algunos de los muchos que destacan.

Sólo tardó unas horas en volver a compartir una galería de imágenes con la firma a la que pertenecía cada prenda y cada complemento que lució en la fiesta. Y ese vestido tan sexy es de la firma made in Spain Cristina García. En concreto, es el vestido, confeccionado en punto, con falda anudada en el lateral que cuenta con un body de manga larga y hombreras en la parte superior. Esa abertura lateral en la pierna es el truco infalible para lucir piernas infinitas, como lo ha hecho Paula.

La marca cuenta con tallas desde la XS hasta la XL y cuesta 440 euros y estás de suerte, ya que todavía hay stock de cada una de ellas. "El mundo Cristina García desea ofrecer una nueva visión, nuestra visión, un soplo de aire fresco, que combine el gusto por el trabajo bien hecho, con el deseo de crear piezas únicas que distingan a nuestras clientas", explican desde la página web.

