Este es el calzado que llevarás (aunque no quieras) con calcetines esta temporada

En el mundo de la moda todo es posible y es que a la velocidad que cambian las tendencias es normal que surjan cada vez opciones más arriesgadas, sorprendentes e innovadoras, llegando así a sobrepasar fronteras (que jamás pensarías llegar) para crear nuevas combinaciones y mezclas. De hecho, es aquí donde hemos visto cómo un elemento inesperado adquiere esta temporada un gran protagonismo aunque es, cuanto menos, controvertido.

Relegados al segundo plano de acompañar a zapatos, deportivas o botas, ahora los calcetines pasan al plano principal gracias a diseños como los zuecos o las sandalias de tacón. Así, de esta forma, se pueden llevar en verano e invierno indistintamente. Una combinación inusual que mezcla comodidad y glamour para conquistar las calles por donde pises.

Se trata de una de esas tendencias ugly que juramos no llevar pero que, una vez vistas a las que más saben de moda, parece que nos van gustando un poco más. Y es que aunque a primera vista puede parecer una combinación de lo más extraña, encuentra la gracia precisamente en esa oposición que caracteriza a la moda de hoy en día. Una tendencia que desafía a las normas clásicas y que lleva la comodidad a un nivel superior.

Dior, Chanel y Miu Miu son algunas de las firmas que sentenciaron en sus desfiles de primavera-verano que los tacones se llevan con calcetines y las calles no tardaron en responder, siguiendo la tendencia que permite llevar todo tipo de calcetines, incluso los de media. Y es que incluso la propia Rosalía sabe que las combinaciones de extremos son siempre un claro ganador cuando hablamos de moda.

Una tendencia tan arriesgada como fashionista y es que es toda una declaración de intenciones que las amantes de la moda no han querido dejar escapar. Desde calcetines a juego con las sandalias hasta otros a contraste, con brillo y, como no, la joya de la corona, los calcetines blancos que se han hecho un hueco imprescindible en nuestro armario. Esta combinación se lleva con todo tipo de zapatos aunque los claros ganadores son las sandalias de tacón y plataforma, encargadas de elevar tu look al cuadrado, literalmente.

Sandalias que hemos encontrado además en una gran variedad de modelos, colores y materiales, para crear así looks imprevisibles y llenos de estilo. Mustang es la firma española que nos propone apostar por el modelo Sindy, una sandalia con plataforma y tacón ancho que garantiza la comodidad durante todo el día.

Sandalia Sindy beige, de Mustang.

Desde los diseños más atemporales en color beige o negro, ajsutables al tobillo y con sujeción en el incio del empeine, hasta otros modelos con colores más arriesgados y en tendencia como el rosa fucsia o el gris metalizado.

