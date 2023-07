Zapatos ‘Barbie’ o la nueva obsesión de las que más saben de moda

No hace falta decir que la tendencia Barbie es sin duda alguna la más importante de todo el verano, casi se podría decir que hasta de la temporada. Y es que cuando ya se sabía que este color iba a ser imprescindible este año, el estreno de la película sobre la muñeca más famosa de Mattel ha multiplicado esta afirmación. Prueba de ello son todos los looks que no dejamos de ver en el street style, protagonizados por las que más saben de moda y, como no, por Margot Robbie (33 años), la protagonista de la película de Barbie que ha abrazado la tendencia como nadie.

Barbiecore, así es la tendencia que arrasa este 2023 y en la que cualquier color rosa entra en la ecuación, desde los tonos más soft o empolvados hasta los fucsia que se convierten en los protagonistas indiscutibles de cualquier look. Pero, además, estos colores se llevan incluso para combinar entre sí mismos y crear así los estilismos más dulces del momento.

De todas las prendas y accesorios con las que puedes seguir la tendencia del momento, hay una que se posiciona como la preferida ya que resalta dentro del estilismo y, además, es una inversión perfecta para aquellas mujeres que no quieren arriesgar demasiado con otro tipo de prendas. Conocidos ya como los zapatos 'Barbie', esta se ha convertido en la nueva obsesión de las que más saben de moda y es que los hemos visto tanto sobre el asfalto como sobre las pasarelas más importantes.

[Del transgresor estilo de la hija de Verónica Forqué al perfecto 'dress code' de Cristina Cifuentes: los looks del estreno de 'Barbie']

Zapatos de Mustang.

Tanto si eres de las prefiere combinarlos con tonos neutros y hacer que se conviertan en el protagonista del look, como si prefieres crear un outfit estilo color block y combinarlo con otros colores que contrasten, los zapatos 'Barbie' son la tendencia estrella de este verano para llevar día tras día y ponerle ese toque dulce a tus looks.

Si ya mismo estás buscando tu diseño ideal, debes saber que la firma española Mustang tiene los zapatos 'Barbie' que no querrás quitarte en toda la temporada porque son cómodos, elegantes y en tendencia. Se trata del zapato de tacón destalonado de color fucsia Violet, con diseño en acabado en punta y tira en la parte trasera con tacón geométrico. Un zapato para dar un toque de color a tu looks favoritos de este verano y sumarte a la tendencia del momento.

Su precio es de 45,95 euros y están disponibles de la talla 35 a la 41 de pie.

Sigue los temas que te interesan