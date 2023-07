El nuevo maxi bolso de Virginia Troconis para llevar a la playa: es impermeable y se puede personalizar

Un buen look de playa no sólo consiste en lucir el bikini o bañador ideal. También supone llevar un bolso cómodo y con capacidad para almacenar lo imprescindible (y algo más), como el que ha recibido de regalo Virginia Troconis (43 años). Se trata de un diseño made in Spain que la venezolana ha compartido en sus stories de Instagram, dando a entender que será uno de sus imprescindibles de verano.

"Me encanta. Ideal para la playa. Se viene conmigo", ha expresado la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (55) con una foto que da pistas sobre el diseño. Pertenece a la firma My Wander y, según ha descubierto EL ESPAÑOL, se trata del modelo 'Malawi'.

Se trata de un maxi bolso con cremallera flúor naranja y estampado de rayas que siguen el mismo tono. Es un modelo práctico, confeccionado con materiales resistentes y reciclados que garantizan durabilidad. Es impermeable y, según explican en su página web, está diseñada para soportar largos días al sol sin que se desgaste su vibrante color. Tampoco hay que preocuparse por los daños causados por el agua, ya que lleva un tratamiento hidrófugo que repele el agua.

El bolso que ha recibido Virginia Troconis para los días de playa y piscina. Instagram

Además de llamar por la atención por su diseño, destaca por ser un modelo espacioso en su interior, con el fin de almacenar desde flotadores de piscina y juguetes de playa hasta tentempiés y toallas. Gracias a las asas resistentes y a los laterales que evitan que se estire, se pueden transportar todos esos objetos con mayor facilidad.

Más allá de ser un modelo concebido para la playa o la piscina, la firma también lo cataloga como el diseño ideal para una escapada de fin de semana, sirviendo de maleta. También como una bolsa para la compra, cómoda y algo más glamourosa que las convencionales. Forma parte de la 'Travel Collection 2023' y ha sido fabricada con un tejido exclusivo, resistente, rígido, con algodón y poliéster reciclados e hidrofrugado para cualquier climatología. Así, no sólo será un must del verano, sino también de los días de esquí. Está valorado en 59,95 euros y, por 5,95 euros adicionales, se pueden grabar las iniciales. El de la venezolana, de momento, carece de este detalle.

Hasta ahora Virginia Troconis no lo ha lucido con alguno de sus looks de playa o piscina. Pero, por el mensaje que ha dejado en sus stories de Instagram, no tardará en hacerlo.

En cuanto a la marca, es una firma made in Spain nacida en 2017, con estampados propios. Además de bolsos, cuenta con neceseres, fundas de portátil, monederos y otros accesorios, tanto para hombre como para mujer.

