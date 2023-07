El look de vacaciones de Paula Echevarría para las que veranean en el norte: vestido floral y botas camperas

Cuando en algunas ciudades de España los termómetros superan ampliamente los 35 grados, las personas que se encuentran en ellas no saben ni qué ponerse y exploran en sus armarios buscando la prenda de ropa más ligera y el calzado más fresco. Pero no todo el mundo soporta ese calor abrasador, al menos no Paula Echevarría (45 años), a juzgar por uno de los últimos estilismos con el que está arrasando en sus redes sociales.

Como todos los años, la actriz pasa parte de sus vacaciones en su Asturias natal, concretamente en la localidad de Candás, desde donde irá dando buena cuenta de todo lo que ha metido en la maleta este verano 2023. Aún es pronto para descubrirlo por completo, pero en su primera pincelada ya se puede comprobar que no sólo hay chanchas en el apartado de zapatos.

Sonriente y posando con vistas al puerto, ya aclara el porqué de una de las piezas que lleva puestas y que sabe que a algunos les sorprenderá bastante. "Sí, botas en julio en Asturias, te lo puedes permitir, sobre todo si sabes que vas a acabar en una romería", adelanta divertida. "Las que somos del norte utilizamos las botas durante todo el año ", le contesta una admiradora.

En efecto, Paula luce unas camperas de la firma Brownie que cuestan 129 euros y que combinan a la perfección con la prenda estrella del look, un vestido veraniego y muy chic. Ha elegido un modelo de una de las marcas españolas que más le gustan, Fetiche Suances, que tiene una gran presencia en su ropero. Se trata del minidress Flora, con estampado floral en tonos pastel y tejido troquelado con bordados. El cuello barco, dejando los hombros al aire, y el cuerpo ajustado realzando el talle. Además, la falda está formada por dos volantes terminados en ondas, lo que le da un aire entre bohemio y naíf.

El vestido está disponible en la tienda online y cuesta 189 euros. En cuanto a los cuidados, se debe lavar en agua fría con jabón neutro. Es un diseño que puede viajar fácilmente de temporada en temporada sin que pase de moda y también es posible combinarlo de diferentes maneras. Para un evento de mañana queda ideal con cuñas de esparto o sandalias planas y por la noche bailará hasta la madrugada con unos tacones vitamina o metalizados.

Paula también lleva una bandolera en el mismo color que las botas de Longchamp, joyas de Agatha Paris y gafas de sol de Hawkers, por supuesto.

