Georgina Rodríguez es la nueva imagen de la campaña mundial de Guess y Marciano para otoño 2023

Aunque es temporada de verano, la moda siempre va un paso más avanzado y las marcas ya empiezan a ultimar los detalles de sus propuestas para otoño-invierno. Es el caso de Guess y Marciano, que acaba de presentar a Georgina Rodríguez (29 años) como imagen de la campaña publicitaria mundial.

La nueva campaña ha sido dirigida por Paul Marciano, director creativo de Guess, y rodada por la fotógrafa italiana Nima Benati, nominada al premio Forbes 30 under 30 de Arte y Cultura.

"Queríamos captar un día en la vida de Georgina, yendo detrás del velo para echar un vistazo a la vida de glamour de esta superestrella", ha comentado el diseñador y cofundador de la marca. La campaña se rodó en el histórico Hotel Santo Mauro de Madrid, que data del siglo XIX, aprovechando sus lujosos jardines privados y sus majestuosas habitaciones como telón de fondo. La modelo, tal y como desvela la marca, se proyecta como la it girl que es hoy en día, pero con calidad de estrella.

[Gafas de Prada de 400 euros y alta joyería: el despliegue de Georgina en su 'megayate' con Cristiano Ronaldo]

Georgina Rodríguez, en la campaña de otoño de GUESS y Marciano. Cedida a EL ESPAÑOL

La elección de Georgina Rodríguez no ha sido casual. La novia de Cristiano Ronaldo (38) sigue a la perfección los ideales de Guess y Marciano: una mujer fuerte, sensual y empoderada. Expresando el espíritu de la colección de la nueva temporada a su manera, la de Jaca personifica las nuevas y exuberantes texturas y las glamurosas siluetas de las marcas. La colección de otoño reúne una gran variedad de trajes, vestidos reloj de arena, prendas de punto y conjuntos coordinados en texturas brillantes y aterciopeladas.

"Me siento realmente honrada de haber sido invitada a trabajar en esta nueva campaña para Guess y Marciano", ha afirmado Georgina Rodríguez. "Me encanta la marca y los valores que representa. Me encanta vestir las colecciones porque me hacen sentir empoderada y sexy a la vez. Tienen un marcado carácter femenino a la vez que expresan una esencia atemporal".

Por su parte, Paul Marciano ha comentado sobre la modelo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Georgina en nuestra nueva campaña con Guess y Marciano. Es una mujer fuerte, segura y decidida. Esta campaña y esta localización reflejan plenamente no sólo su belleza natural, sino también su sensualidad, dinamismo y fuerza interior, interpretando a la perfección la visión y el estilo de las marcas".

Con este nuevo proyecto, Georgina Rodríguez suma un nuevo hito en su carrera profesional. En los últimos años, la novia de Cristiano también se ha convertido en imagen de conocidas firmas como Elisabetta Franchi o Chopard.

