Descubrimos la firma del espectacular anillo de compromiso que Nacho Aragón regaló a Bea Gimeno

El pasado lunes, día 17 de abril, Nacho Aragón (28 años), el único hijo varón del mítico actor y director Emilio Aragón (64), y su pareja, Bea Gimeno, anunciaban, felices, a través de sus respectivas redes sociales, que iban a contraer matrimonio. El mensaje era claro: "Yes, I do" ("Sí, quiero"). Así lo firmó y afirmó Gimeno en su post de Instagram junto a una preciosa foto de ambos en las playas de Florida.

"'Antes o después volverá a salir el sol'. Esta frase me la dijo alguien muy importante para mí hace unos meses, porque el año no empezaba de la mejor manera. Y así ha sido… Gracias por hacer que salga el sol, el arcoíris y todas las cosas bonitas de ahí arriba, Nacho", confesaba ella, que proseguía: "Gracias por este rayito de luz y gracias por todo siempre, por todo lo bueno que está por llegar. Sí y sí. ¡Siempre juntos! ¡Te quiero tanto! (Revivo este momento en mi cabeza cada día que pasa) No podía ser de otra manera, ni en otro lugar… La sensación es inexplicable. ¡Han sido los días más felices de mi vida!".

En el dedo anular de su mano izquierda Bea Gimeno lucía el anillo con el que Nacho la había sorprendido. Una pieza tan especial y única que, hasta la fecha, no se ha conocido la firma, precisamente por tratarse de un diseño exclusivo para ellos. Es una de las joyas diseñadas por las prodigiosas manos de Rocío Gallardo y Jorge Ros, las cabezas pensantes y directores creativos de la marca valenciana Simuero.

Responsables con el medioambiente e inspirados, sobre todo, por el mar y todo lo que rodea al Mediterráneo, Jorge Ros y Rocío Gallardo moldean todo con sus propias manos. "Trabajamos despacio porque está en nuestra naturaleza. De hecho, ese es el significado de la verdadera artesanía. No mantenemos ningún producto en stock, ni tenemos colecciones de temporada. Y solo hay una cosa que nos fascina más que las joyas y es la Madre Naturaleza, con sus formas, su fuerza, su inmensidad y su generosidad", comentan en su página web.

Y concluyen: "Y no como idea abstracta ni como estrategia o discurso, sino como única forma de entender la vida". El anillo de Nacho y Bea es de oro amarillo, sólido y con un diamante en el centro. Por la forma, parece que pudiera estar agarrado por las garras de un águila sosteniendo la piedra preciosa. La colección Unique solid gold de Simuero estará disponible a partir del próximo mes de mayo.

