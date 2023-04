Paula Echevarría tiene el conjunto de flores más favorecedor de este 2023

El buen tiempo nos invita a empezar a sacar del armario esas prendas primaverales con tejidos ligeros y estampados llamativos, que tanto protagonismo ganan durante esta época del año. Algunas ya se han adelantado, como ha sido el caso de Paula Echevarría (45 años).

Sabido es que hay piezas que sirven para todo y se pueden lucir en un sinfín de situaciones posibles. Echevarría lo sabe bien y es experta en sorprender con looks que se convierten, al acto, en tendencia.

Cuando se trata de moda, la actriz no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentarios que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual.

En una de sus últimas publicaciones, la influencer, y exmujer de David Bustamante (40), ha vuelto a dejar patente que es única para lucir complementos versátiles, cómodos y prácticos. Paula ha lucido un conjunto de flores que ha arrasado entre sus seguidores.

Se trata de un dos piezas de la firma francesa Antik Batik con print de flores, compuesto por un short y una chaqueta. Sin duda, es ese uniforme que te salvará de más de un apuro sin perder ni una sola gota de estilo en el intento.

En lo que respecta a la chaqueta, decir que es "ajustada acolchada de puntada estilo bouti de voile de algodón. Dispone de forro estampado con motivos de flores, cierre con botones de presión y cuello redondo. También tiene botones de nácar natural en los puños". Cuesta 270 euros.

Por otro lado, el short es estampado y tiene "gran vuelta en el bajo del short. Fruncido en los bolsillos y la cintura. Cierre con cremallera y botón en la parte delantera. Botón grande de nácar natural".

Las reacciones a la publicación de Paula Echevarría no se han hecho esperar: "Me encanta el conjunto", "Es súper bonito y favorecedor el look", "Cute outfit. You look great". Eso sí, una seguidora le ha hecho ver: "Están retocadisimas las fotos, hay una que no pareces ni tú. Eres bonita, no hagas eso, pierdes frescura".

Antik Batik es una marca de diseño francesa fundada en 1992 por Gabriella Cortese. Desde el principio, ha estado cultivando su propio estilo muy auténtico de boho chic. Los materiales naturales se encuentran con una amalgama de influencias artísticas, mientras que los bordados y los patrones se combinan para encarnar la elegancia dandyesca de una mujer trotamundos.

"Quiero crear un guardarropa que se parezca a los mejores recuerdos de una viajera del mundo, como las piezas de su ático que le recuerdan los momentos más preciados de su infancia o sus fiestas más salvajes".

