Estas son las sandalias de tacón de Alba Carrillo que combinan con todo

Alba Carrillo (36 años) lo ha vuelto a hacer. Amante de la moda, la hija de Lucía Pariente (60) ha conquistado a sus seguidores con una blazer con la que darás la bienvenida al buen tiempo. Además de por su aguerrido perfil en televisión, Alba sobresale por su buen gusto a la hora de vestir.

Carrillo siente pasión por las tendencias, y lo deja patente en cada intervención en televisión. Sus redes sociales, además, son un estupendo escaparate para publicitar sus prendas. También su gracia reside en innovar y sorprender y, sobre todo, en combinar complementos. Se atreve con todo, arriesga y casi nunca se equivoca.

Prueba de ello es que rara vez lo que expone en su comunicación 2.0 no se agota al poco tiempo. Es lo que está a punto de ocurrir tras una de las últimas publicaciones de la expareja de Fonsi Nieto (44), y exmujer de Feliciano López (41). Carrillo ha lucido unas sandalias de tacón que han enamorado a sus seguidores.

Son de la firma mint&rose. Es el modelo Arlena Knot. Cuestan 199 euros. "Diseño mediterráneo, producción artesanal y materiales cuidadosamente seleccionados se unen para dar lugar a las sandalias Arlena Knot. El talón ajustado y la tira delantera anudada aseguran una perfecta sujeción, y la pulsera fina del tobillo alarga las piernas al dejarlas prácticamente al descubierto", se puede leer en la página web.

Está disponible en diferentes tallas. "Lo que más nos gusta: la piel metalizada con textura y su diseño las hacen ideales para cualquier evento o fiesta", se añade desde Mint & Rose.

Sobre la limpieza de las sandalias, se recomienda desde la página: "Para la limpieza habitual de tus productos mint&rose, recomendamos utilizar un paño de algodón húmedo. Además, si quieres, puedes hidratarlos con crema una o dos veces al año para que la piel no se estropee".

Y se añade: "Utiliza siempre productos apropiados y evita aquellos que contengan siliconas, petróleo o derivados. Recuerda hacer una prueba en un punto pequeño y poco visible para comprobar que el producto no daña la piel. Si tienes un rayón suave en tu producto, te recomendamos aplicar un poco de aceite vegetal con un paño. El rayón irá desapareciendo a medida que vaya absorbiendo el aceite". Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Me encanta tu look", "Alba nunca defrauda", "Tus zapatos son ideales".

Creada en 2012 por Monti G. Benavides, mint&rose fue concebida como una marca de inspiración mediterránea: "Somos una empresa made in Spain que disfruta de la vida de una forma tranquila y que cree en el trabajo hecho con pasión. Creamos colecciones atemporales hechas por manos artesanas, haciendo uso de técnicas con tradición centenaria y usando materiales de alta calidad. En mint&rose cada colección está pensada para que dure más y mejor".

