Pelayo Díaz tiene el abrigo más original del momento: de doble capa y valorado en 1.900 euros

Listo para la Semana de la Moda maculina, Pelayo Díaz (36 años), un experto en el sector, se ha enfundado en un espectacular estilismo que ha mostrado con detalle en su perfil de Instagram. "No me gusta la gente de doble cara, abrigos de doble capa en cambio, a mí sí", ha escrito el estilista en una reciente publicación de Instagram, haciendo referencia a la pieza estrella de su look.

Pelayo, en concreto, ha apostado por el abrigo de doble capa 'Ready Styled', de la firma Neil Barrett. Se trata de una pieza holgada que está diseñada de tal forma que parecen dos prendas superpuestas. Un efecto original se acentúa gracias a su doble tono: negro y beige.

En cuanto al diseño, el abrigo made in Italy es de mangas largas con puños abotonados y cuello de solapa y pico. Cuenta con bolsillos laterales y una pieza de metal desmontable en color plomo, confeccionado la parte posterior, que precisamente queda al descubierto en una de las instantáneas compartidas por Pelayo. Está totalmente forrado y cierra en la parte delantera con doble botonadura. El precio es de 1900 euros.

El abrigo ha sido confeccionado desde la talla 48 hasta la 54, pero ha comenzado a agotarse en su último tamaño, al menos en la página web de la marca. Para este, la firma ha colgado el cartel de "pocas existencias", que confirman el éxito de la pieza.

Por su mezcla de dos colores clásicos, se trata de una prenda versátil que puede llevarse con un sinfín de looks. En cualquier caso, sumará elegancia y buen gusto. Así, como no podía ser de otra forma, se ha mostrado Pelayo Díaz.

El estilista ha llevado este abrigo sobre un impecable outfit, formado por unos pantalones grises, camisa blanca y jersey negro. Para darle el toque final a su atuendo, también se ha valido de exquisitos complementos en tonos oscuros: zapatos de cordones, guantes, gafas de sol y un bolso de forma triangular firmado por Prada. Aunque cada pieza es llamativa y acertada, ha sido el abrigo lo que más ha llamado la atención de sus seguidores. Entre los cientos de comentarios que ha recibido, es esta pieza la que sobresale.

En definitiva, en un estilismo de 10 que confirma, una vez más, que Pelayo Díaz no solo es un amante de las últimas tendencias. También es un gran referente de la moda masculina, ya que sabe dar su toque personal a cada apuesta.

