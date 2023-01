Alba Díaz Martín tiene la clave para llevar un estilo 'total denim' en invierno

El total denim suele ser una de las tendencias de primavera. Sin embargo, Alba Díaz Martín (23 años) se ha adelantado y ha demostrado tener la clave para llevar con estilo piezas de tejido vaquero en los meses de frío.

La influencer ha desafiado las bajas temperaturas de Madrid, luciendo un top de Zara de escote recto y tirantes finos, que llaman la atención por sus aplicaciones joyas a modo decorativo. Un detalle clave, ya que le da el toque festivo muy propio del invierno, al estilismo de la joven.

Para 'protegerse' del frío de las primeras semanas de enero, Alba Díaz llevó una chaqueta a juego sobre el top. El diseño, de estilo crop, también está firmada por Zara. Así lo ha indicado ella misma en una publicación en las redes sociales donde ha compartido todos los detalles de su reciente atuendo.

La última prenda del outfit fue un vaquero básico de María Dolores Guillén. El toque final al look se lo dio un bolso glitter, que completó el típico brilli brilli que se busca en la temporada festiva y durante los meses de frío. Así, la hija de Vicky Martín Berrocal (49) y Manuel Díaz 'El Cordobés' (54) dio con la clave para lucir un total denim en pleno invierno.

En cuanto al calzado, por el corte de las fotos que compartió en las redes, se desconoce el modelo elegido por la influencer. Sin embargo, por el estilismo, bien podría haber combinado su look con unas zapatillas o unos tacones que le aportaran un toque más formal. En cualquier caso, el look ha enamorado a gran parte de sus seguidores, quienes no han dejado de comentarle lo "guapa" e "ideal" que luce con esta apuesta. Tampoco ha faltado el comentario de su madre, quien orgullosa le ha dejado una serie de iconos de corazones rojos.

Tal y como dejó constancia en un álbum de cinco fotografías publicado en su Instagram, Alba Díaz Martín se decantó por este outfit para una cita nocturna en un conocido restaurante de moda de Madrid. No obstante, el mismo atuendo o uno similar también podría llevarse en algún compromiso más informal e incluso durante un plan de día. El total denim es una apuesta versátil y la solución perfecta cuando se necesita un atuendo para llevar durante una jornada entera.

