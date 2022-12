Alba Díaz desvela cuál es la barra de labios que no se quita y que conquista a sus seguidoras

La cuenta atrás para escribir la carta a los Reyes Magos ha comenzado. El próximo 5 de enero, por la madrugada, las viviendas recibirán a estos deseados visitantes, que volverán a dejar bajo el árbol los regalos más deseados. Si bien es un poco ajustado, todavía hay tiempo para hacer llegar las últimas peticiones e incluir los dos productos que ha desvelado Alba Díaz (23 años).

La joven ha escuchado a sus seguidores y ha desvelado el nombre de la barra de labios que se ha aplicado varias veces en los últimos días y que tantos aplausos le ha granjeado. Tal y como ha desvelado en una stori, es de la marca BareMinerals, una de sus favoritas, concretamente el color Memmory, un rosa neutro favorecedor a todos los tipos de piel.

De acabado satinado, este pintalabios está realizado con una fórmula vegana y enriquecido con diferentes minerales y aceites, como el de espino amarillo, que hidratan los labios. También tiene extracto de granada y jojoba, que sella la humedad para añadir ese punto jugoso. Tan solo es necesaria una pasada para lograr un acabado intenso y duradero.

Alba Díaz ha mostrado a sus seguidores la barra de labios que la ha conquistado. Instagram

Las cualidades que han conquistado a la influencer no acaban ahí. Es un producto que no ha sido testado en animales, no es comodogénico y tiene una fórmula clean, es decir, no tiene gluten, sulfatos, talco, parabenos, químicos o fragancias sintéticas. Se puede comprar en diferentes tiendas especializadas, como en Druni, donde se puede adquirir por un precio de 17,15 euros. Además, está también disponible en otros veinte colores diferentes.

Este no es el único truco beauty que ha desvelado Alba Díaz en esta publicación, pues también ha contado que utiliza un perfilador de labios para que el maquillaje sea aún mejor. El que ella utiliza es de la firma Buxom, pues según explica "tiene efecto de labio hinchadito", algo que le gusta mucho. De las muchas opciones que hay, ella suele llevar el modelo Hush Hush Henna, un marrón rojizo.

Este perfilador destaca por añadir volumen a la boca. Es también rico en pigmentos y proporciona resultados ultra precisos gracias a su punta biselada. Resistente al agua, tiene una durabilidad de hasta 8 horas. Se puede adquirir en las perfumerías Douglas, por ejemplo, donde tiene un precio de 20,99 euros.

