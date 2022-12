Tamara Falcó luce el vestido de lentejuelas que te hará brillar (y está con descuento)

Hace unos días, Tamara Falcó (41 años) se presentaba en El Hormiguero para grabar su "última tertulia de 2022", como ella misma lo posteó en sus redes sociales. Y lo hizo con un impresionante vestido de lentejuelas, el modelo Jacaranda brillo.

La marquesa de Griñón ha convertido su presencia en el exitoso programa de Antena 3 en un verdadero desfile fashion, con looks de última tendencia, rivalizando con su compañera, Nuria Roca (50).

En esta ocasión, ha lucido un modelo de su colección para Pedro del Hierro, valorado en 329 euros. Ahora, sin embargo, está rebajado y se puede comprar por 197 euros.

"Vestido Jacaranda confeccionado en lentejuelas mini. Tiene escote en pico, manga encajada con hombrera y frunce en corona manga. La manga, además, es de volumen, recogido en puño. Detalle de nudo cruzado en el delantero y falda larga con caída", se puede leer en la página web de su firma.

En cuanto a la composición, está fabricado en poliéster y elastano. Sobre los cuidados, se advierte: no lavar, no blanquear, no secar en lavadora y no planchar. Además, su limpieza deberá ser en seco con percloroetileno.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Otro nivel", "Guapísima", "Diva", "De las mujeres más elegantes de esta época. Te admiro muchísimo, Tamara".

Eso sí, una seguidora se ha mostrado mucho más crítica con la marquesa. Sobre todo, con su trabajo en el espacio de Pablo Motos (57): "Si no contestas nunca a nada, ni aportas comentarios, no sé por qué te siguen teniendo ahí sentada".

Sea como fuere, con esta nueva propuesta, Tamara Falcó ha demostrado que domina las tendencias como nadie y que su estilo siempre sirve de inspiración. TFP, como es conocida la marca de Tamara, junto a Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, han trabajado en tres colecciones que se han diseñado y fabricado en España adaptando las últimas tendencias a prendas coloridas y elegantes.

