Marisa Martín-Blázquez, 'vitaminada' con el plumífero que da color al otoño

Los días grises y lluviosos, muy propios de la época otoñal, pueden acabar haciendo mina en el ánimo. Para estos casos, la mejor solución es ponerse bajo los rayos del sol, pero hay ocasiones en las que el clima obliga al astro rey a permanecer oculto durante varias jornadas. Es entonces cuando la moda toma protagonismo, pues un look de un color bien elegido puede elevar cualquier día.

El mejor ejemplo está en el nuevo outfit de Marisa Martín Blázquez (58 años), que tan solo ha necesitado un llamativo plumífero para irradiar alegría. Se trata de un abrigo de aspecto muy caliente, perfecto para la nueva estación. Además, capta todas las miradas gracias a sus colores, una combinación de amarillo y rosa, muy en las tendencias actuales, que apuntan a hacer protagonistas a las tonalidades más vibrantes.

Tal y como desvela la propia periodista, este anorak es de la firma Quiksilver, especializada en moda deportiva. Cómodo y práctico tanto para estar al aire libre como para el día a día, cuenta con capucha para proteger la cabeza. Uno de esos abrigos que pueden estar años dentro de un armario y llegar a formar parte del fondo de armario.

Así parece ser el de Marisa y es que su plumífero ya no se encuentra a la venta. Por suerte, su llamativo tono rosa es tendencia total este otoño/invierno y en el mercado hay una gran variedad de abrigos similares.

Superdry es una de las marcas que se ha decantado por el fucsia y en su amplia selección se encuentra un plumas llamado Spirit Sports Puffer que es de un brillante rosa. Confeccionado totalmente en poliéster, cuenta con capucha y un relleno muy cálido. Su precio es de 99,99 euros.

Abrigos de la marca Superdry (izquierda) y de Stradivarius (derecha).

Más económica es la versión de Stradivarius, de 35,99 euros. La firma del grupo Inditex siempre está al tanto de las últimas tendencias y en esta nueva temporada destaca con una selección de chaquetas muy brillantes. Disponibles en rojo, verde y rosa, todas tienen efecto charol, no incluyen capucha y están confeccionadas en un material que repele el agua. Están disponibles en tallas desde la XS hasta la XL. Para su cuidado, la marca recomienda no lavarla, no usar secadora ni plancha en ella. Solo se puede limpiar en seco.

