Mar Flores triunfa con su 'look' de oficina más dulce: traje ribeteado, bailarinas y bolso de Celine

¿Quién dijo que los estilismos para ir a trabajar son aburridos? Mar Flores (53 años) deja claro que no con su último look de oficina, que ha sido muy aplaudido en redes sociales. Tanto gustó, que muchas de sus seguidoras comenzó a preguntarle de dónde eran las prendas que llevaba y ella, solícita, procedió a etiquetar una de cada una de ellas. Quizá no sean accesibles para todo el mundo, pero sí muy inspiradoras.

La empresaria ha elegido a uno de sus diseñadores favoritos, el gallego Jorge Vázquez, que firma los pantalones y la chaqueta del conjunto principal. En azul claro con un sutil estampado de cuadros en tonos verdes, cuenta con un detalle que le aporta un aire naíf ideal. Las tiras de pasamanería ondulada beis es la característica diferenciadora de estas dos piezas.

La blazer, entallada y con doble botonadura, cuenta con cuatro bolsillos con solapa en cada lado y la parte trasera tiene una tabla que le permite abrirse sutilmente cuando va abrochada. Cuesta 495 euros y Mar prefiere llevarla abierta para que se vez bien el top básico, también en azul, de la marca italiana Falconeri.

El top es de punto fino de cachemir, tiene escote barco y es asimétrico, más largo por detrás que por delante. Está rebajado en la tienda online de 250 a 149 euros y lo hay en diferentes tonalidades. Muy cómodo y ponible.

Los pantalones del traje, de corte capri, llevan el mismo detalle de pasamanería de la americana en los laterales. Su precio es de 225 euros. Sin botones, con cierre lateral, estilizan y alargan la figura de Mar Flores con elegancia. En esta ocasión, ha optado por la comodidad y ha preferido las bailarinas a los tacones. En negro con tiras en el empeine son de una colección anterior de Ganzitos y todavía pueden encontrarse, aunque en rojo, en su web con descuento: 70,50 euros en vez de los 90,50 originales.

Mar justifica su decisión y aprovecha para dar un consejo de estilo: "He combinado este oufit todoterreno con plano para llegar viva a los taconazos que me voy a poner esta noche, pero puedes combinar este tipo de pantalón capri con stilettos para verte más estilizada". Para terminar con el look no puede faltar el bolso: una bandolera tipo saco en color gris con doble asa, una de piel en el mismo tono y otra corta con un pañuelo de colores enrollado.

