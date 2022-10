Paula Echevarría tiene el vestido de lentejuelas que promete ser tendencia día y noche

Una de las tendencias de esta temporada son las lentejuelas, algo que el street style nos ha dejado más que claro. Porque, por primera vez, ya no solo se llevan para los looks de noche, ahora son un must también en el día a día combinados con transparencias, botas en versión XL o prendas metalizadas. Esta temporada más es más y las prescriptoras de moda más importantes saben bien de lo que hablamos.

Paula Echevarría (45 años) se ha convertido en toda una it girl con más de 3 millones y medio de seguidores en redes sociales, por eso todo lo que se pone, se agota. Si por algo destaca, además de por su naturalidad a la hora de vestir, es por mezclar prendas de diferentes marcas y rangos de precios, así sus seguidoras siempre pueden inspirarse y encontrar una alternativa a su look.

Acostumbradas ya a inspirarnos con todos y cada uno de sus estilismos, Paula nos ha deleitado una vez más con una combinación que nos encanta de cara a las próximas fiestas. En un reencuentro con sus amigas, Paula se ha decantado por un colorido vestido mini de lentejuelas de la firma Celia B que promete convertirse en el éxito de la temporada.

[Las siete prendas de fiesta de la colección de Paula Echevarría para Primark que querrás para brillar en tus celebraciones]

Paula Echevarría con sus amigas en una imagen de Instagram.

El vestido Popa de Celia B es un vestido corto de lentejuelas con estampado de colores que se ciñe a la cintura para dejar la falda con un ligero movimiento al caminar. Las mangas fluidas terminan en un pequeño puño que Paula ha optado por subirse a media manga, y en el cuello luce un pequeño ribete que le da ese toque diferente para que no necesites llevar nada más.

Un vestido que no le puede sentar mejor y que ha combinado con unas botas de caña alta en color blanco que son una de las tendencias de la temporada. Como último complemento, un mini bolso en tonos lilas. Además, la influencer ha aprovechado este súper look para regresar a TikTok con un vídeo donde anuncia a sus seguidores que está de vuelta por la red social del momento.

No es la primera vez que la asturiana se decanta por los diseños de su paisana Celia B. Sin ir más lejos, el pasado 12 de octubre Paula causaba sensación en Instagram al posar con un vestido mini aprovechando el buen tiempo en la capital para disfrutar del día festivo. Una pieza con estampado floral, ligeras mangas abullonadas y bajo con volante en tonos azules y lilas, combinado con unas botas altas blancas estilo cowboy y bolso fucsia.

Vestido Popa de Celia B.

La firma española está arrasando en todo el mundo y son muchas las prescriptoras de moda que ya la han lucido, Paula Echevarría ha sido la última en unirse a esta lista, también encabezada por dos importantes series de Netflix: Sex Education y Never Have I Ever, bautizada en español como Yo Nunca.

Sigue los temas que te interesan