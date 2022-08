Llena tu joyero de 'ear cuffs', los pendientes que están arrasando este verano

Un buen look no solo se centra en una elección perfecta del estilismo, los accesorios también son imprescindibles para conseguir una imagen cuidada al detalle. Y en este aspecto, las joyas son la clave para lograr el outfit redondo.

Desde la alfombra roja a las pasarelas pasando por el streetstyle. Los ear cuffs son uno de los accesorios que más ha brillado en los últimos años desde que los piercings se han puesto en el foco de atención de las tendencias. La moda por llevar las orejas llenas de pendientes ha ido en aumento hasta tal punto que se ha convertido en el talón de Aquiles de muchas firmas de accesorios y bisutería, llegando incluso a conquistar la alta joyería.

Los ear cuffs se presentan como uno de los accesorios favoritos de este verano. Son unos pendientes que quedan bien tengas la edad que tengas, y lo mejor de todo es que no necesitas tener la oreja llena de agujeros porque este modelo es precisamente para esas personas que no se atreven o directamente no quieren acudir a un anillador para llenarse de pendientes. Además, gracias a esa versatilidad que ofrecen puedes cambiarlos tanto de sitio como de oreja indistintamente.

Con brillantes de colores, lisos, en forma de espiga o triples, son algunos de los modelos de la firma made in Spain Customima que no te vas a querer quitar en todo el verano.

Sencillos, para combinar varios

Los modelos sencillos y lisos son los más fáciles de combinar y los más discretos. Pueden llevarse tanto en el día a día o como complemento a las joyas elegidas para una ocasión más especial. Además, se pueden llevar varios en diferentes zonas como en el Helix que es la parte superior de la oreja, o en la zona media, conocido como Snug o caracola.

En plata o en oro, se venden por 25 euros cada uno. Customima

En formato maxi

Ya puestos a añadir un extra en nuestra colección de pendientes, qué mejor que sea algo que se vea, un modelo que llame la atención pero tampoco mucho. Lo justo y necesario para lucirlo y pero también para poder llevarlo todos los días discretamente.

En la sencillez está la clave. En plata, por 19 euros, el dorado, por 25 euros. Customima

De colores, los más elegantes

En el mundo de la joyería los brillantes son sinónimo de elegancia y atrevimiento. Las gemas más preciosas tienen colores brillantes y llenos de energía, perfectas para lucir en un ear cuff en eventos especiales como una boda o una pedida.

Dos elegantes opciones. Por 59 euros el 'ear cuff' con doble circonita, y por 35 euros el pendiente 'Sabiduría'. Customima

