Champús sólidos, la alternativa más cómoda, eco y eficiente para cuidar el cabello en verano

Cada vez son más las firmas de cosmética concienciadas con la importancia de que sus productos sean lo menos perjudiciales posibles para el medio ambiente. No solo se tiene cada vez más en cuenta la importancia de las formulaciones naturales, también la elección de los envases reciclables.

Los tradicionales botes de champú y gel están dando paso a opciones más ecológicas, entre las que destacan los productos sólidos. Son muchas las marcas populares que se han sumado a esta tendencia, pero hay una marca que lleva años destacando en el sector, Lush, que es toda una referencia.

En su caso, los plásticos se reducen a la mínima expresión pues casi todo su catálogo es sólido, es decir, champús y geles que necesitan agua para activarse y que vuelven a quedarse 'secos' tras su uso.

Los productos sólidos son perfectos para llevar en viajes. Lush

Una opción muy a tener en cuenta no solo por su menor impacto, también porque permite llevar todo lo necesario para la higiene diaria en muy poco espacio. Un neceser de tamaño pequeño o mediano es más que suficiente para condensar el champú, el gel e incluso la pasta de dientes y el limpiador facial.

Los jabones para el pelo son, de hecho, su especialidad. Los hay de todos los olores, colores y necesidades. Entre sus best seller destacan New, que estimula el cuero cabelludo, Jumping Juniper, para equilibrar el pelo graso, Angel Hair, para las personas con el cuero cabelludo sensible o Coconut Rice Cake, que además de tener un rico olor a coco hidrata hasta los cabellos más gruesos.

Su utilización es sencilla y tienen buen olor. Lush

Todos ellos se usan de la misma manera: se humedece la pastilla y, bien se frota entre las manos hasta hacer el pelo o directamente se pasa por el pelo humedecido previamente. Después solo hay que masajear y enjuagar como se haría con un champú líquido. Es a continuación cuando hay que conservarlo adecuadamente para que no se malgaste. ¿Cómo? Colocándolo en una jabonera o una superficie seca para que se seque. Es entonces cuando se guarda en una lata o caja específica.

En cuanto a los geles, al ser sólidos se denominan como 'jabón', pero tienen los mismos usos y beneficios. Outback Mate, Whoosh, Olive Tree o Sultana Soap son solo algunas de las opciones disponibles. Se puede aplicar sobre una esponja, frotándola suavemente, o aplicarlo directamente sobre el cuerpo húmedo. El resultado siempre es una explosión de olor y suavidad.

[Los 5 mejores champús sólidos sin sulfatos ni siliconas]

Como plus, los productos de Lush son vegetarianos y no están testados en animales, uno de sus mayores compromisos. "Además, solo compra materias primas a empresas que no estén involucradas en el uso directo o indirecto de pruebas en animales. Creemos que la experimentación con animales no es aceptable", explican desde la firma.

Sigue los temas que te interesan