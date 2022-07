Las nuevas pulseras 'hippy-chic' de Apodemia que elevan el amor propio y resaltan el 'look' de verano

"El amor propio" es el tema abordado por Apodemia en su última colección cápsula. Una propuesta veraniega, de estilo hippy-chic que elevará tus looks de verano. No solo por lo bonitas que son, sino también por los mensajes que llevan.

La firma ha diseñado tres pulseras que reflejan la importancia de "quererse a sí mima, desde fuera hacia dentro, y no al revés". Cada una incluye un mensaje que parece ser cotidiano, pero que merece la pena recordar: Be Grateful (sé agradecida), Be Yourself (sé tu misma) y Be Kind (sé amable).

"Estamos acostumbradas a tener que gustar de fuera para dentro, pero no nos paramos a pensar en que lo realmente importante, es quererse de fuera para dentro. El ejercicio está en llevar para dentro todo: enamórate de ti misma, con tus virtudes y defectos, pero enamórate. Porque tú eres la persona con la que más tiempo vas a pasar en tu vida”, defiende Jimena Von Knobloch, la diseñadora detrás de la marca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Apodemia (@apodemia)

En esta colección, Apodemia apuesta por la tendencia del mix & match con un toque hippy-chic muy propio del verano, mezclando diferentes piezas y texturas. Depende del modelo, los colores varían entre gris oscuro, beige o gris claro. Están hechas en tela de algodón con cuencas de cristal que forman las diferentes palabras de amor propio. Cierran mediante delicadas borlas que hacen de la pieza un accesorio sofisticado e ideal para la temporada estival.

Al igual que el resto de las creaciones de la marca, las nuevas pulseras de Apodemia están hechas con máxima calidad. Son originales, elegantes, versátiles y duraderas. Por lo que se convierten en el complemento ideal de cualquier look. Y es que si bien guardan un estilo muy veraniego, por sus colores y delicados detalles. también pueden llevarse durante el resto del año.

[La nueva colección de 'charms' de Apodemia, inspirada en Japón]

La marca ha decidido lanzar esta colección en pleno verano porque es el momento perfecto para "pausar" y pensar cómo ha sido tu recorrido en la primera mitad del año y qué camino quieres recorrer en los meses que quedan.

Las pulseras pueden llevarse por separado o de forma individual, eligiendo la frase que mejor se adapte a cada una. Además, pueden conjuntarse y lucirse a juego, tal y como sugiere la marca en algunas de sus fotografías. Cada una tiene un valor de 29 euros y están disponibles en la página web de la marca.

Sigue los temas que te interesan