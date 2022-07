Rocío Osorno se atreve con el vestido 'cut out' más favorecedor de Zara

Las redes sociales se han convertido en el mejor escaparate para conocer cuáles son las tendencias estilísticas. Gracias a las influencers no solo es muy fácil saber qué se lleva, también la mejor manera de combinar los looks de las firmas más conocidas. Entre ellas, destaca Rocío Osorno (33 años), que casi todos los días sorprende a sus seguidoras con sus últimas adquisiciones.

Si bien tiene prendas de casi todas las marcas, una de las preferidas de la diseñadora sevillana es Zara, de la que siempre está pendiente. Cuando la firma del grupo Inditex saca nueva colección, Rocío está atenta para sorprender a sus followers con lo mejor de la temporada. Así lo ha hecho con uno de esos vestidos que quizás visto en una percha puede no llamar la atención, pero que puesto es todo un éxito.

Se trata de un vestido que puede considerarse como el más favorecedor de la marca española y es que no solo potencia las líneas más femeninas del cuerpo, también resalta el bronceado. Su estampado de diferentes colores, entre ellos el rosa, el verde, amarillo y el naranja potencian el moreno de la piel, siendo perfecto para aquellas personas que quieran resaltar su tono. Pero, por otro lado, tampoco queda mal en los cuerpos más claritos y es que están lejos del flúor.

Rocío Osorno con vestido de la firma Zara. Instagram

En cuanto al corte, es de manga larga pero tiene truco y es que tiene un amplio cut out que crea un efecto abullonado a la vez que permite el paso del aire. Esta fórmula, la de las aberturas, se repite también en la zona del abdomen, que une la parte superior y la falda con un original trenzado que termina en un nudo.

Su falda mini -termina por encima de las rodillas- permite presumir de piernas y de sandalias, un must en la temporada veraniega. Rocío, por su parte, ha optado por unas de tiras en color rosa, a juego con el vestido. Pero se puede llevar con calzado de casi cualquier color, además de con zapatillas blancas, creando la versión más cómoda.

[El vestido multicolor de Zara que arrasa en la web y cuesta menos de 20 euros]

Su precio es de 59,95 euros y está disponible en tallas desde la XS hasta la XL. En cuanto a sus cuidados, la marca recomienda no lavarlo a más de 30 grados y utilizar un centrifugado corto. No se puede meter en la secadora. En cuanto a la plancha, esta no debe superar los 110 grados y es que al estar confeccionada en viscosa puede estropearse por el calor.

