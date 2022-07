Paula Echavarría arrasa con un espectacular vestido de 250 euros y firmado por The IQ Collection

Cuando se trata de moda, Paula Echevarría (44 años) no suele defraudar. Así lo demuestran los cientos de comentario que recibe casi a diario en su perfil de Instagram, convertido en un escaparate de ropa virtual. De sus últimos looks subidos a las redes, llama especialmente la atención el espectacular vestido de The IQ Collection que lució en una visita a Ronda.

Paula Echevarría arrasó en las redes con una apuesta ideal para los días de verano, que llama la atención por su estampado floral en blanco y azul y sus acertadas características. El modelo en cuestión es un vestido midi de bajo con vuelo bordado en rayas, detalle armado en los hombros y cierre lateral con cremallera. Está valorado en 250 euros y ha sido confeccionado en 100% algodón, desde la talla XS hasta la XL. Sin embargo, a día de hoy están agotadas en su totalidad.

El citado modelo de The IQ Collection, firma que ha conquistado a un buen número de celebridades patrias y a la propia reina Letizia (49) añade junto a la prenda 'Vestido África azul', la etiqueta de "agotado". Así, se confirma que el diseño no solo arrasa entre los fans de Paula Echevarría. También entre los seguidores de la marca y amantes del fashion.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Dependiendo del look que se desee conseguir, el vestido que lució Paula Echevarría puede combinarse con un tipo de complemento u otro. En su caso, prefirió un estilismo relajado donde primaba la comodidad.

Para completar el outfit, la protagonista de Velvet eligió acertados complementos que le permitieron conseguir un look de 10. Tal y como ella misma explicó en su post de Instagram, combinó el vestido de The IQ Collection con unas sandalias clásicas de Dior, delicados accesorios en tono dorado y un sombrero de Raceu Hats que le permitió protegerse de las altas temperaturas. Para hacer frente a los rayos del sol, Paula también eligió unas gafas de sol oscuras.

Pero aquellas que prefieran darle un toque más sofisticado al vestido, con el fin de lucirlo en un evento o actividad de mayor formalidad, pueden combinar la prenda de The IQ Collection con unas alpargatas de cuña, muy en tendencia este verano, o algún calzado de tacón. Los complementos también cambiarían según la ocasión en la que se luzca el vestido y pieza protagonista del último look de Paula.

