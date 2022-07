Cómo debes aplicar el champú morado para mantener tu rubio perfecto y brillante

El rubio nórdico, platino o vainilla es tendencia este verano 2022, pero llevarlo perfecto no es tarea fácil, pues requiere sus cuidados específicos. Para ser parte del equipo blonde y triunfar, lo primero que hay que hacer es saber cómo aplicar correctamente el champú morado, que es el producto estrella para conseguir un tono impecable y brillante.

El mayor problema que tienen este tipo de rubios es que suelen amarillear o adquirir matices naranjas, más ahora en verano cuando el sol, el cloro de las piscinas y el agua del mar causan estragos en el cabello. Ya sea natural, teñido, decolorado o con mechas, mantener el tono intacto requiere de una rutina adecuada y específica. Lo saben bien famosas como Kim Kardashian (41 años) que esta temporada ha vuelto a recurrir a su platino casi blanco y cuenta con un experto equipo de profesionales que lo cuidan en profundidad.

Cinco cosas que debes saber

1. El champú morado hay que dejarlo actuar al menos cinco minutos para que funcione y neutralice ese color amarillento que afea la melena. No vale con enjabonar y aclarar sin más, para que sus principios activos penetren en la fibra capilar debes tomarte tu tiempo.

Champu Morado sin sulfatos de Dalire (19,50 €).

2. No se debe utilizar todos los días, bastará con aplicarlo una vez cada quince días para los tonos que no son demasiado claros. Para mantener las melenas más claras o platino, una vez a la semana será más que suficiente. Abusar del champú morado resecará las puntas y podría volver el pelo apagado y quebradizo.

3. No es aconsejable la peligrosa técnica de aplicar el champú morado sobre el cabello seco, porque lo resecarás aún más y correrás el riesgo de que con el tiempo, se vuelva más gris y no rubio. Lo ideal es utilizarlo con el cabello mojado, incluso no pasaría nada si primero se lava con un producto neutro o natural sin sulfatos y luego se aplica el morado, dejándolo actuar y retirándolo después con agua tibia.

4. Uno de los mayores errores que se cometen es complementar el champú morado, con mascarilla o acondicionador de la misma gama. Los expertos de Dalire Cosmetics lo explican así a EL ESPAÑOL: "A diferencia de otros productos para el cabello, el champú morado se puede usar solo o complementado con un tratamiento nutritivo. Una mascarilla morada aplicada después del champú podría tener el efecto contrario, no solo puede hacer que tus mechones se vuelvan grises, sino que también va a hacer que tus puntas queden más resecas en poco tiempo".

5. Para terminar, si el cabello se ha debilitado a causa de la coloración, siempre se debe aplicar después del champú morado un tratamiento nutritivo e hidratante para hidratar la fibra capilar.

