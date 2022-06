Nuria Roca agota el pantalón en zig zag con el que dar luz a cualquier estilismo

Nuria Roca (50 años) no deja de sorprender con sus estilismos. De hecho, sus redes sociales se han convertido en una fuente inagotable de tendencias y es que parece estar al día de todo lo que se lleva. De ahí que look que se pone, look que se convierte en uno de los más deseados.

Así ha sucedido con uno de sus últimos atuendos, un conjunto de camisa vaquera y jeans que le ha granjeado multitud de halagos entre sus seguidoras, que le han dedicado comentarios como "¡Estás guapísima con ese conjunto!", "¡Me encanta el pantalón!" o "Me encanta todo".

Un outfit en principio sencillo al que ha conseguido dar un toque único y diferente con unos pantalones que no pasan desapercibidos. Una pieza de la firma española Michonet que llama la atención por su estampado en zigzag naranja que hace que sean muy llamativos.

Los pantalones de Nuria Roca son de la firma Michonet. Instagram

Es imposible apartar la vista de ellos, pues no solo son coloridos, también tienen un efecto estilizador. Al ser de tiro alto, estilo culotte y para ancha recta, sientan bien a todos los cuerpos y gracias al toque naranja son perfectos para lucir en verano. En su caso lo sha combinado con una camisa vaquera clásica, que llevaba arremangada, dándole un efecto más casual, pero también quedan bien con una camiseta básica de color blanco o alguna con toques naranjas o amarillos Para terminar, unos salones de color amarillo mostaza que añaden un extra de color.

La prenda ha arrasado entre sus seguidores, que han agotado con las unidades de este tejano tan único. De hecho, en la tienda online de Michonet están agotados en todas sus tallas, que van desde la XXS hasta la XL. Eso sí, la firma permite apuntarse por email a una lista de espera con la que avisará cuando estén de nuevo disponibles.

[Nuria Roca tiene el traje de estampado jirafa que más favorece y que la conecta con la princesa Leonor]

En cuanto al precio, este es de 149 euros, aunque ha llegado a estar rebajado a poco más de 125 euros, convirtiéndolos en una gran oportunidad.

El vaquero zigzag es solo una pieza que puede durar años y, por lo tanto, requiere unos cuidados especiales. Desde la marca recomiendan lavarlos a mano en agua fría (a un máximo de 30 grados), con un jabón neutro y siempre con la prenda del revés. Además, se deben secar en plano y a la sombra, evitando la exposición directa al sol. En cuanto al planchado, debe hacerse a baja temperatura y con la prenda del revés.

Sigue los temas que te interesan