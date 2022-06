Marisa Martín-Blázquez deslumbra con el 'look' que lleva la tendencia más veraniega: el 'tye die'

Marisa Martín Blázquez se ha convertido en un ídolo de masas y no hay aparición en la que no sorprenda. No solo con sus intervenciones, también con sus estilismos, que destacan por ser frescos y juveniles. Gracias a ellos, la periodista se convierte en fuente de inspiración fashion para gran parte de sus seguidoras, que con cada nuevo atuendo que comparte en las redes sociales repiten la misma pregunta: "¿De dónde es tu look?".

Lejos de guardarse la respuesta para ella, Marisa casi siempre termina etiquetando a la marca en cuestión, desvelando el nombre de la firma para que otras mujeres puedan hacerse con esas prendas tan deseadas. Y es que Martín Blázquez no suele llevar ropa de tiendas de a pie, como puede ser Zara o Mango.

Hace apenas unos días, llevó un vestido que causó furor entre sus followers, una prenda alegre, veraniega y muy favorecedora que llevó en El programa de Ana Rosa y que es perfecta para todos los eventos. Se trata de un vestido largo, vaporoso y con mucho volumen, "para volar cual mariposa", según la propia Marisa, que ella eligió para acudir al espacio televisivo pero que bien puede servir para ir a la oficina, acudir a una cena nocturna o un concierto. La clave para darle varios usos está en los complementos.

Es de la firma estadounidense Alex Vinash NY y destaca por su estampado tye die, una tendencia que resurge cada verano. Tiene un pronunciado escote en forma de pico tanto en la espalda como en el pecho, y unos amplias mangas con volantes. Una decoración que se repite a lo largo de toda la falda, otorgándole movimiento.

Disponible en tres tallas, pequeña, mediana y grande, se puede comprar en dos colores diferentes, rosa, el que lleva Marisa, y azul. En cuanto al precio, este es de 160 dólares -180 euros al cambio-. Eso sí, hay una mala noticia y es que Alex Vinash NY no hace envíos a España.

Para ir al trabajo, Marisa Martín-Blázquez lo ha combinado con unas sandalias de tacón en color rosa y pendientes a juego. Cambiando el calzado por unas cuñas de esparto se convertiría en un gran look para una cita más informal y si, por ejemplo, se quiere llevar en una ocasión que retiera más sofisticación, es tan fácil como combinarlo con un recogido, pendientes XL y zapatos altos.

