Susana Molina tiene el vestido veraniego que aúna todas las tendencias: azul Klein, 'cut out' y 'tie-dye'

Ya está confirmado y no hay vuelta atrás. El pasado martes, día 21 de junio, a las 11:11 horas de la mañana, entraba el verano y lo hacía para quedarse, como es habitual, hasta el próximo mes de septiembre.

Tan sólo unos instantes después de que la estación del año más deseada para muchos irrumpiera en nuestro hemisferio, la influencer Susana Molina (32 años) publicaba una imagen en sus redes sociales luciendo un vestido del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los datos.

Se trata de una pieza original que, tal y como ha analizado este medio, aúna muchas -por no decir todas- de las tendencias de esta -y otras- temporadas, especialmente las estivales.

En color azul Klein, con estampado tie-dye y con silueta cut out -con la que ya se atrevió e impactó hace unos meses la mismísima reina Letizia-, Susana ha exhibido un vestido de la firma española Cala.

En concreto, se trata de un modelo con un más que curioso nombre: es el vestido heaven must be missing an angel (el cielo debe de echar de menos a un ángel). Su precio, según aparece en la página web de la casa de moda ibicenca es de 43,99 euros. En el caso de Molina, conocida cariñosamente y en el universo de las redes sociales como Susana Bicho, los complementos brillan por su ausencia.

Al diseño sin mangas y con cuello halter del veraniego traje ha preferido no añadirle nada para que todo el protagonismo lo tenga la prenda. No obstante, la modelo de la firma ibicenca -cuyo eslogan es Happy women are the prettiest, "las mujeres felices son las más guapas"- le ha añadido el chóker dorado y rígido que está arrasando entre las invitadas a las bodas de este 2022.

Susana Molina sigue el camino que se marcó tras el paso por su último reality, La isla de las tentaciones, de Mediaset. La murciana, que ya lleva casi tres años instalada en Madrid después de su paso por Sevilla, decidió abandonar de manera definitiva los platós de televisión para centrar su trabajo exclusivamente en las redes sociales y en su carrera como influencer de moda, belleza y estilo de vida.

