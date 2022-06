El blanco nupcial ha llegado para quedarse en la alfombra roja (palabra de 'celebrity')

Las alfombras rojas también son las encargadas de marcar las tendencias de la temporada, eso sí, en vestidos más formales y elaborados que tomamos de inspiración para los próximos eventos y celebraciones que llevan meses marcados en nuestro calendario. Vestidos de satén, asimétricos o en colores vivos destacan esta primavera-verano.

Si hay una tendencia que ha destacado por encima de las demás sobre las alfombras de medio mundo, esa ha sido la estética bridal. Las celebrities han dejado de lado un gran abanico de colores para apostar por el color más puro, el blanco nupcial.

Sin ir más lejos, la pasada gala MET brilló bajo la temática In America: An Anthology of Fashion con los increíbles estilismos de celebrities como Emma Stone (33 años), quien recicló su propio vestido de novia para la ocasión; Aerin Lauder (52), Julianne Moore (61), Miranda Kerr (39), Hailey Bieber (25), incluso la mismísima Kylie Jenner (24), uno de los looks más comentados de la noche.

Bella Hadid en el festival de Cannes, el pasado 26 de mayo de 2022. Gtres

Slip dress, plumas, lazos y crop tops son algunas de las claras tendencias que destacan este año en el sector nupcial y, como no, en el nuevo código de vestimenta de las alfombras rojas.

La prueba más reciente la hemos visto en la icónica Croisette durante el Festival de Cannes. El evento es, sin duda, uno de los escaparates de moda más observados del planeta y este año se ha llenado de vestidos blancos gracias a estrellas como Anne Hathaway (39), Bella Hadid (25), Emilia Schüle (29) o Noomi Rapace (42).

Emma Stone en Nueva York, el pasado 2 de mayo de 2022. Gtres

Sophie et Voilà es una de las firmas españolas predilectas de las famosas para lucir de blanco en las alfombras rojas. Un fenómeno sin precedente cuyos diseños nupciales se han posicionado a la vanguardia de los vestidos de novia, haciendo gala de un estilo muy diferente, sencillo y moderno.

Sofía Arribas tiene un don especial para crear novias de alta costura a base de siluetas sobrias y minimalistas que guardan coherencia a través de todas sus colecciones. Es por ello que está destinada a mujeres que buscan algo distinto. Sus creaciones se alejan tanto de los cánones más clásicos que tan solo les separa una delgada línea de la moda prêt-à-porter.

"Cada mujer debe poder vestir de blanco sin perder la esencia de lo que realmente es", asegura Arribas. Una idea, la de ser fiel a uno mismo, a sus principios y raíces; que ha sentado, desde el principio, las bases de este sello que ya ha cautivado a mujeres como Isabel Preysler (71), Nieves Álvarez (48), Aitana (22), Georgina Amorós (24) o Andrea Duro (30), entre muchas otras.

