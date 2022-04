De la reina Letizia a Rosalía e Isabel Díaz Ayuso: aciertos y errores en sus estilismos capilares

La reina Letizia (49 años), Isabel Díaz Ayuso (43), Rosalía (28) y Penélope Cruz (47) son, sin duda, objeto de todas las miradas en cualquiera de sus apariciones. Más o menos acertadas, marcan un estilo en la sociedad española y más allá de nuestras fronteras.

Manuel Mon, uno de los más prestigiosos profesionales de la peluquería de nuestro país, y dos veces campeón del mundo como mejor peluquero, analiza los estilismos capilares de estas cuatro figuras clave en España.

La reina Letizia

Ha probado y experimentado prácticamente con todo tipo de melenas. Capeadas, rectas, onduladas, con raya al lado y al medio, largas, midi y cortas.

Entre sus aciertos, se destaca el deslumbrante corte recto y extra liso, con raya lateral y un toque sencillo de color qué lució en la primavera de 2016. Subrayaba sus facciones y la hacía muy atractiva, con una imagen de mujer de vanguardia.

La reina Letizia en marzo de 2022 el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gtres

Por otro lado, sus recogidos. En este punto está claro que elaborar un recogido para portar una tiara o corona de la Casa Real no es cosa sencilla, ya que estas piezas que lleva en muchas ocasiones necesitan tener una buena base de apoyo. Sus recogidos suelen ser bajos o de media altura, y se decanta en general por las ondas, en ocasiones al agua muy marcadas, dándole también un cierto aire español.

Respecto al color, no arriesga. Hay poca variedad, desde su color natural al castaño claro en ciertos momentos. En esta última etapa, como se ha podido ver en multitud de ocasiones, la Reina ha lucido canas y no le favorece. A nivel de imagen no le aporta nada y, en opinión de este profesional consultado, no debería utilizar este argumento unido a la sobriedad.

Isabel Díaz Ayuso

Se decanta, mayoritariamente, por llevar su melena suelta a la altura del hombro y con su onda marcada, con cierto toque de color muy discreto.

Este tipo de estilo sencillo y natural no le sienta mal, le aporta desenfado. Eso sí, estas melenas deben ser bien trabajadas y marcadas, con un corte pulcro y estudiado para su tipo de cabello, y en muchas ocasiones su cabello aparece poco trabajado y quizás poco tratado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid durante un acto público en marzo de 2022. Gtres

Sin duda, sus facciones resaltan más cuando se recoge su cabello. Normalmente, suele hacerlo en la parte baja, creando un look con cierto aire de romanticismo, sin dejar despejadas totalmente sus facciones.

Este estilo más cuidado le aporta cierta seriedad en la multitud de recepciones y eventos públicos y sociales en las que la hemos visto con él. Quizás siendo de sus favoritos debería arriesgar en determinados eventos y probar otras formas de semi-recoger su melena, darle otras formas y texturas que pudieran favorecerla.

Penélope Cruz

No deja ni un sólo detalle al azar y tiene un porcentaje de acierto muy elevado. Bien es cierto que arriesga poco, salvo en los postizos de flequillo que son muy habituales en sus looks.

Fiel a su melena, aparentemente le gusta jugar de forma discreta con ella, capeándola en ocasiones, aportándole color y volumen, haciéndola más visual.

La actriz Penélope Cruz durante la pasada celebración de los Oscar, en marzo de 2022. Gtres

Sus recogidos con el cabello bien apartado de la cara y pulido hacia atrás le aportan generalmente potencia a sus estudiados maquillajes, que, sin duda, le favorecen en sus apariciones más estelares.

Rosalía

La imagen capilar de Rosalía corre paralela a su imagen pública como marca. Dos discos, dos imágenes contrapuntuadas, estudiadas y diseñadas para el efecto deseado. La etapa Malamente con melena natural, larga, ondulada, y en muchísimas ocasiones con coleta alta en coronilla y caracolillos al más puro estilo Estrellita Castro.

La cantante Rosalía en un evento público en septiembre de 2021. Gtres

Color básico, natural y sin más que destacar. Esta nueva etapa Motomami aparece una Rosalía en negro y rojo; extensiones y postizos en rojo jugando con su color oscuro, moñitos laterales al más puro estilo nipón. Estilismo capilar estudiado para que encaje totalmente con los looks con los que aparece en público.

¿Su acierto? Tener las ideas claras respecto a lo que quiere aportar y proyectar con su imagen pública y comercial: lo ves y es Rosalía sin duda alguna. Su error: resulta poco imaginativo, y aparentemente con poca complejidad. Con su edad y estatus podría experimentar y aportar más, aunque con la carrera que le queda por delante veremos muchas Rosalías distintas.

