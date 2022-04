Cosmética monodosis, la solución para cuidarse en cualquier parte

Las vacaciones son una de las épocas más deseadas del año. Días en los que descansar y descubrir nuevos lugares que traen también consigo una ruptura con la rutina. Aunque esto en muchas ocasiones puede ser algo muy positivo, hay cuidados que necesitan de esa constancia diaria que se puede ver interrumpida.

Si hace unos años la gran solución era 'traspasar' los productos de uso diario a envases más pequeños, cada vez es más frecuente que las marcas dedicadas al mundo beauty saquen al mercado formatos específicos en monodosis. Gracias a ellos, mantener la rutina facial perfecta es muy sencillo.

El envase de un solo uso se abre camino gracias a sus múltiples ventajas. En primer lugar, permite transportar con mayor facilidad la dosis exacta que el rostro necesita, sin excesos, evitando desperdiciar producto. Esta opción asegura también que el producto no se deteriore en el tiempo, pues es mucho más probable que se utilice en un periodo corto. Por si no fueran suficientes sus beneficios, protege al máximo el interior de este, siendo siempre óptima la conservación de los activos cosméticos al no exponerse de forma directa al aire o la luz.

Esas son las propiedades de la FactorSkin53 y de Q77+, que entre su amplia gama destacan por dos must que merecen formar parte del neceser de vacaciones por sus grandes cualidades.

Mascarilla 'Gold Booster'

La mascarilla Gold Booster 'avisa' de su retirada al cambiar de un tono dorado al blanco. Q77+

Esta mascarilla facial cuenta con una extraordinaria fórmula que reúne los activos necesarios para la reducción inmediata de las arrugas y líneas de expresión. Facilita las condiciones físicas y biológicas óptimas para el rejuvenecimiento potencial de las células, logrando una piel más tersa, fresca y joven. Además, tiene vitamina A, estimula la formación de colágeno y ácido hialurónico, repara la estructura celular de la epidermis y la protege contra los rayos ultravioleta.

Tampoco le falta vitamina E, que proporciona propiedades antiinflamatorias que alivian las irritaciones y fortalecen la barrera natural de la piel. Contiene también partículas de oro de 24K que disminuyen el tamaño de los poros y consiguen efectos revitalizantes y rejuvenecedores.

Su uso es además muy sencillo, tan solo hay que limpiar y humedecer la piel. Antes de abrir el envase, hay que agitar el sobre para activar la fórmula y, después, aplicas una capa homogénea en la cara, el cuello y el escote, también en la parte superior de los párpados y alrededor de los labios. Cuando el color de la mascarilla cambie de dorado a blanco, es momento de retirarla de manera delicada. Se puede comprar por 99 euros el paquete de 10 sobres.

Parches para el contorno

Los parches de Skin 53 rellenan las arrugas en la zona del contorno de ojos. Skin 53

El contorno de ojos es una de las zonas más delicadas del cuerpo y, por lo tanto, una de las que merecen cuidados delicados y específicos. Además de los parches diseñados para hidratar la zona, hay otros capaces de rellenar las arrugas. Ese es el caso de los Eye Contour de Factor skin 53, un tratamiento no invasivo para el rejuvenecimiento facial basado en microagujas que penetran y liberan los principios activos en las profundidades de la piel del contorno de los ojos.

Tras su uso se produce un efecto relleno y un alisamiento visible de las arrugas y líneas de expresión desde el interior con resultados probados de manera inmediata y a largo plazo.

Aunque la palabra "microagujas" puede asustar, lo cierto es que son completamente indoloros, fáciles de aplicar y no dejan marcas. Para utilizarlos hay que lavar bien la cara y secarla, abrir la bolsita y retirar con mucho cuidado las películas protectoras blancas, las delicadas microestructuras, con los dedos. Colocar los parches sobre el contorno de ojos y aplicarlo firmemente. Retirar a la mañana siguiente.

Para unos resultados visibles conviene utilizar los parches dos veces por semana durante 5 semanas consecutivas. Su precio es de 89 euros el envase de cinco sobres con dos parches.

