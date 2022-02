La gabardina de la sección de 'niña' que se va a convertir en la más buscada por las mujeres adultas

Comienza la cuenta atrás para la primavera. Es hora de ir desechando las chaquetas más gruesas y los abrigos más pesados para recuperar del fondo del armario las prendas más ligeras. Aunque al sol más intenso y asfixiante aún le quedan meses para asentarse en el país, poco a poco las temperaturas irán subiendo y para ese clima de entretiempo existe una prenda ideal que además está de absoluta tendencia.

Se trata de la gabardina o trench. Su tejido adaptable, fluido y nada incómodo la convierte en una pieza indispensable para la nueva estación del año. Si todavía no tienes la tuya, no te preocupes, desde EL ESTILO hemos encontrado la mejor opción para ti. Eso sí, tiene algunas limitaciones. Sigue leyendo para enterarte.

En las tiendas físicas de Mango y también, por supuesto, en su tienda online puedes encontrar una gabardina muy atractiva por un precio más que asequible. Para ello hay que acudir a la sección de Niña, un lugar en el que se hallan algunas prendas ideales a un precio mucho menor que el que se muestra en los departamentos dedicados a los clientes adultos.

La gabardina está disponible en la sección de Niña. Web Mango

Bajo el nombre "Gabardina clásica cinturón" y por solo 29,99 euros se presenta en los percheros de Mango la prenda que no te quitarás en los próximos meses. Está fabricada con tejido de mezcla de algodón, un material ligero y sin complicaciones. No es una gabardina larga, sino de diseño de tres cuartos, tallaje recto y con el cuello clásico. Tiene capucha y los detalles de capas en el pecho y espalda tan míticas de las mejores gabardinas de los detectives del mundo del cine. No le faltan bolsillos delanteros ni los botones con bellos y minúsculos detalles estampados.

Su color marrón medio claro-lavado es la tonalidad más buscada en este tipo de chaquetas. Por lo que la prenda cumple con todos los requisitos para convertirse en tu pieza favorita de la temporada.

¿Tiene algún problema? Sí. Dado que pertenece a la sección infantil, 'solo' está disponible hasta la talla de 13 a 14 años, lo que en términos de altura se traduce en 164 centímetros, que es la estatura media de las mujeres españolas. Por lo tanto, puede servir para la amplia mayoría de clientas adultas de Mango.

Será cuestión de tiempo que esta ideal gabardina se agote en sus tallas más grandes, ya sea porque las adolescentes están cayendo rendidas ante ella o porque las mujeres mayores de edad quieren tener la prenda más demandada del año por un precio muy seductor.

