Las fragancias más especiales con las que acertarás esta Navidad

Un aroma específico te puede trasladar a miles de lugares diferentes, desde recuerdos de la infancia hasta momentos inolvidables con personas especiales. En la actualidad podemos encontrar una gran variedad de fragancias que, con tan solo olerlas, nos transmiten un sinfín de sensaciones. Desde la redacción de El Español hemos seleccionado algunas de las mejores fragancias del mercado que son un acierto seguro y se convertirán en el regalo perfecto para estas fechas tan señaladas. Descúbrelas y quédate con el mejor regalo tanto para él como para ella.

Para encontrar tus marcas favoritas puedes visitar la página oficial de El Corte Inglés, su App, o acudir directamente a las tiendas físicas para poder disfrutar del aroma de cada uno de estos perfumes. Además, para garantizarte una mayor comodidad, El Corte Inglés te ofrece la posibilidad de financiar tus compras en función de tus necesidades.

No te pierdas esta selección tan especial y escoge el regalo perfecto para sorprender a tus seres queridos estas navidades.

Fragancias para ella

Estuche de regalo Lancôme La Vie Est Belle Lancôme

Te presentamos el perfume de la felicidad de Lancôme, una fragancia dulce y envolvente elaborada por tres de los perfumistas más importantes de Francia. Este cofre contiene el perfume de 100 ml, una frasco más pequeño de 10 ml para llevar siempre en el bolso, una loción corporal y una máscara de pestañas de Hypnôse. Consigue este pack ahora y sorprende a esa persona tan especial con uno de los perfumes más populares del mercado.

Estuche de regalo Eau de Parfum Libre Yves Saint Laurent

La marca de Yves Saint Laurent no podía faltar en esta selección. Este cofre contiene todo lo que una mujer necesita para sentirse fuerte y cómoda consigo misma. La esencia del perfume se compone del ardiente azahar de Marruecos y un toque de lavanda de Francia, dos ingredientes imprescindibles para aportar ese aroma tan especial. En este pack también encontrarás una barra de labios Tatouage Couture Velvet 208 y una loción corporal de 50 ml.

Estuche de regalo Eau De Parfum L'Interdit Givenchy

Para aquellas que adoren los aromes florales recomendamos este estuche de L'Interdit Givenchy. Su composición floral cuenta con notas blancas como la flor de azahar, el jazmín y el nardo, cuya mezcla crea una esencia más intensa y personal. En el estuche encontrarás el frasco de perfume de 50 ml, una barra de labios de color rojo, y una máscara de pestañas. Es el pack perfecto para lucir espectacular

Estuche de regalo Eau de Parfum My Way Giorgio Armani

El perfume My Way está diseñado para las mujeres más aventureras, curiosas y auténticas. Su fragancia se compone de ingredientes muy especiales, como la flor de naranjo de Egipto, el jazmín de la India y la cálida vainilla de Madagascar. Esta combinación de aromas ha hecho posible que este estuche sea uno de los favoritos del momento.

Estuche de regalo Eau de Toilette Aire 150 ml Loewe

Y para aquellas que prefieren una fragancia con un olor más fresco que puedan utilizar a diario, recomendamos este estuche de Loewe. Su fragancia se compone de pequeñas notas aromáticas de limón, gálbano verde y jazmín. Una combinación fresca y relajante, ideal para mujeres de todas las edades.

Fragancias para él

Estuche de regalo Eau de Toilette Luna Rossa Ocean Prada

Descubre el novedoso cofre perfecto para regalar estas navidades. El nuevo aroma de esta fragancia de Prada se denomina NEO FRESCO y cuenta con una explosión de bergamota, por lo que transmite una esencia más sofisticada y sensual. Además, su combinación de Iris y Salvia crean una increíble sensación de frescor y pureza.

Estuche de regalo Eau de Toilette The One for Men Dolce & Gabbana

El estuche de The One for Men Dolce & Gabbana contiene todo lo que un hombre necesita para oler y sentirse bien: Eau de Toilette de 100 ml, After Shave Balm de 50 ml y gel de ducha de 50 ml. La fragancia de estos3 productos contiene pomelo, cilantro y albahaca. También destacan el cardamomo y el jengibre, sus ingredientes más especiales.

Estuche de Regalo Eau de Parfum Acqua di Giò Giorgio Armani

Giorgio Armani es una de las marcas más populares cuando hablamos de productos de perfumería. Por esta razón, en esta selección tampoco podía faltar este estuche de Acqua di Giò, el regalo perfecto para los hombres que buscan una sensación de frescor que les traslade directamente a la naturaleza. Aportará toda la vitalidad necesaria para que te sientas bien en tu día a día.

Estuche de regalo Eau de Toilette Scandal pour Homme Jean Paul Gaultier

Y para aquellos que buscan una fragancia energizante y capaz de transmitir seguridad y fuerza presentamos este estuche de Homme Jean Paul Gaultier. Su aroma se compone de amaderado oriental, salvia esclarea, caramelo, y vetiver. Dado que este estuche incluye también un desodorante, es el regalo perfecto para utilizarlo a diario.

