Chanel lanza su primer calendario navideño de Adviento (con polémica incluida)

Si existe un regalo típico de la Navidad, que marca un patrón cada año, ese es el calendario de Adviento. Para los que no sepan cómo funcionan estos calendarios, cabe explicar que se trata de 24 ventanas con las que se hace la cuenta atrás para llegar a la Nochebuena.

Cada día, abres una ventana y te llevas una sorpresa. Si encima eres amante de la belleza, y consumes habitualmente marcas Louis Vuitton, Sephora, Armani o Tiffany, ¡la emoción es mucho mayor! Este año, ha querido sumarse a la diversión la firma Chanel.

Además, han creado esta versión coincidiendo con los 100 años del perfume estrella de la firma, Chanel N° 5. Y además con una importante novedad: en esta ocasión, la creación de Chanel se caracteriza por incluir 27 cajas numeradas del 5 al 31, siendo el 5 representativo por la fragancia de la maison, y el 31 por la dirección de Chanel en París (31 rue Cambon).

Eso sí, Chanel ha innovado con polémica incluida. Se puede decir que el primer calendario de Adviento de Chanel ha llegado haciendo ruido. La expectación, qué duda cabe, era máxima y cuando el calendario llegó a las manos del público, también la suerte de decepción por parte de algunos usuarios. Algunos consumidores de la cuenta TikTok grabaron el momento en que abrían la caja blanca con forma del mítico perfume.

El problema llegó cuando en lugar de perfumes de edición limitada, los usuarios se han encontrado con llaveros, pulseras, stickers y una dust bag vacía con el logo de la marca. Teniendo en cuenta que el calendario de Adviento cuesta 825 dólares -cerca de 735 euros-, no han sido pocos los clientes que han elevado su queja pública. De hecho, una consumidora, cuyo vídeo de TikTok se hizo viral después de mostrar íntegramente el contenido del calendario, 'denunció' públicamente que la marca la bloqueó de dicha red social.

Tal ha sido el revuelo originado que Bruno Pavlovsky, presidente de la marca, se ha visto obligado a salir al paso, lamentando profundamente esta controversia justo cuando se conmemora, además, un aniversario tan importante. "Esta controversia es un poco penosa, porque no es lo que Chanel intentaba hacer", ha asegurado en Women‘s Wear Daily.

Y añade: "Pensamos que sería del agrado de algunos de nuestros consumidores al ofrecerles este tipo de producto. Evidentemente, ahora vemos que debemos ser cuidadosos y así, en el futuro, podremos ser más cautelosos". En lo que respecta al bloqueo a algunos usuarios desde la cuenta, Pavlovsky aclara: "Nunca bloqueamos el acceso a la cuenta de Tik Tok a nadie, porque simplemente no está activo. Nunca lo ha estado, no hemos publicado ningún contenido, no tiene seguidores y no seguimos a nadie. La página aparece vacía para quien quiera visitarla".

Lo cierto es que en las redes sociales hay más de una opinión. Hay quienes sostienen que no se trata de ninguna sorpresa, ya que desde que anunciaron el pasado mes de octubre que iban a lanzar su primer calendario fueron desvelando el contenido de cada cajita. No solo eso: en la propia página web se puede encontrar una descripción concreta de todo lo que contiene el calendario, algo que, al entender de muchos, rompe con la magia típica de Adviento.

