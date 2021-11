Rocío Osorno tiene el jersey azul de lentejuelas y pompones de Zara más bonito de todo el invierno

Si el efecto Zara existe (si te gusta, no lo dudes y cómpralo porque cinco segundos después puede que ya no exista), el efecto Rocío Osorno (33 años) es aún más real (si lo lleva, lo ha subido a sus redes y te gusta, cómpralo porque en menos de cinco segundos puede que ya no exista).

Efectivamente, ha sucedido. La influencer y empresaria sevillana ha publicado en su poderosa cuenta de Instagram una galería de fotografías donde el gran protagonista es un jersey de Zara y, pocas horas después, ya está agotado -al menos en la web del gigante de Inditex-.

Rocío Osorno tiene en su poder el jersey azul más bonito de todo el invierno. Se trata de una pieza oversize, en color celeste bebé, con cuello redondo y lentejuelas y pompones en el mismo tono. Su precio, 49,95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno)

La diseñadora ha sabido adaptar a la perfección el efecto baggy del jersey con el resto del look creando una estética ideal para cualquier momento del día. Osorno le ha incluido una camisa blanca efecto dress, unos skinny jeans de Zara en tonos tierras y lo más interesante: unas botas de Prada.

Para concluir, según se aprecia en las imágenes que ha publicado en su Instagram oficial, Rocío Osorno le ha añadido un abrigo beige acolchado de la firma H&M -más que necesario para las bajísimas temperaturas que azotan a España en estos días- y la joya de la corona del outfit -con permiso del anhelado suéter-: un bolso 2.55 de Chanel en color azabache de piel de ternera envejecida y metal dorado.

Jersey de Zara - 49,95 euros.

El viaje de Rocío Osorno hacia el Olimpo de las influencers ha sido meteórico en los últimos cinco años. Ingeniera técnica agrícola de formación, la influencer, diseñadora y empresaria sevillana vive en estos días por y para la moda, su gran pasión. Tras concluir su primera carrera, decidió estudiar patronaje industrial y moda. Las redes sociales, y más concretamente Instagram, le sirvieron de escaparate para sus diseños, que, de manera más que brillante e inteligente, combinaba con los de otros diseñadores.

Sus looks inspiran día a día a 1,4 millones de personas -2,8 millones de ojos son feligreses de su religión fashion- y recientemente ha sido nombrada por la prestigiosa revista Forbes como una de las mejores influencers de España. Rocío Osorno ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre las grandes firmas y la moda democrática, combinando un jersey de Zara con un 2.55 de Chanel. Et voilà: acierto asegurado.

