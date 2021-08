Los bañadores y bikinis blancos de las 'influencers': toma nota de la mayor tendencia del verano

La duda sobre la elección de bikini o bañador va despejándose (¿por qué escoger uno cuando puedes llevar los dos?), pero a medida que se acerca la primera escapada a la playa, la pregunta es inevitable: ¿qué color me favorece más?

La regla no escrita en la moda habla del negro como el color que lo arregla todo, desde un estilismo improvisado hasta una silueta más estilizada, pero al parecer este mantra no se aplica a todas las situaciones: la playa no está entre ellas. Según la publicación Who What Wear, también conocida como la Biblia de las tendencias, el color que más favorece a todos los tonos de piel es el blanco.

Decenas de 'influencers' escogen la firma de moda de baño Ônne para este verano. Fabra Comunicación

Paradojas de la moda, resulta que el blanco consigue realzar con mucha más intensidad los matices de todos los fototipos de piel, desde los más claros hasta los más oscuros, sin tener que esperar a tu primer bronceado. Esto se debe al efecto del contraste con la piel.

La firma española de swimwear Ônne incluye infinidad de bañadores y bikinis blancos en su catálogo, apostando por la estética minimalista para los días de playa y piscina de este verano.

Alejados de la lógica de las temporadas, los diseños de la marca nacen con vocación de perdurabilidad. Ônne traslada a cada una de sus piezas la premisa básica de estilo de 'menos es más'. Bajo esa idea se concibe un ecléctico repertorio formado por: braguitas de talle alto o tipo tanga, partes de arriba estilo bandeau, tops de inspiración lencera o sujetadores deportivos en clave nineties, entre otras siluetas.

1. Top Erin Rib White (34,95 eur.) + Bottom Julie Rib White (29,95 eur.) 2. Tessa Onepiece White (49,95 eur.) 3. Top Palmyra Rib White (29,95 eur.) + Bottom Birnie Rib White (29,95 eur.) 4. Top Banaba Rib White (29,95 eur.) + Bottom Maure Rib White (24,95 eur.) Fabra Comunicación

Su discurso minimalista también se materializa en una colorimetría serena, alejada de matrices vitaminados que dominan el sector. La marca apuesta por el blanco, el negro, el wine, el grey blue y el nude como un combo ganador para sus creaciones. Así se dirige a una selecta clientela que busca ser diferente con trajes de baño más especiales y, sobre todo, con piezas que combinan la atemporalidad con las tendencias del momento.

Entre las celebrities que ya visten Ônne encontramos nombres tan sonados como los de Aitana (22), Ester Expósito (21), Lola Índigo (29), Eugenia Silva (45) o Blanca Padilla (26), entre muchos otros, así como a infinidad de editoras de moda. "Precisamente, uno de los puntos más importantes del crecimiento de Ônne es la fidelidad de nuestras clientas y su fuerte identificación con la marca", asegura Vanessa Ortega, Brand Manager de la etiqueta.

