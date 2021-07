3 de 10

El 'do it yourself' por excelencia de los veranos de los millenials permanece con fuerza en los armarios más 'trendys'. Se lo hemos visto a influencers cuyos estilos no tienen nada que ver como Dulceida y Tamara Falcó, lo que demuestra que se puede incorporar a todo tipo de 'looks'. Esta vaporosa falda la firma Mango.

Precio: 27,99 euros.