Rebajas para hombre: 10 imprescindibles que puedes comprar ya, al mejor precio

Las segundas rebajas de El Corte Inglés en moda para hombre ya están aquí para ofrecerte las mejores prendas con propuestas perfectas para esta temporada. Si estás buscando un buen abrigo para el día a día o unos pantalones para estar cómodo en una larga jornada de trabajo esta es la oportunidad ideal.

Desde El Español te hemos recopilado algunas de las prendas que no pueden faltar en tu armario, siempre con la mejor calidad. Por su gran practicidad y versatilidad podrás combinarlas entre ellas o con las que ya tengas y serán un acierto.

Es el momento perfecto para hacerte con ese jersey de lana que te durará años o una bufanda tan suave que no te la querrás quitar. Recuerda, además, que gracias a la web de El Corte Inglés, puedes comprar las prendas que más te gusten sin salir de casa. Echa un vistazo y aprovecha antes de que se acaben.

Parka de hombre Emidio Tucci

Una prenda de abrigo con corte de inspiración coreana que será tu aliada en los días fríos, húmedos y lluviosos gracias a su capucha y el tejido que la compone. Perfecta para looks casuales. Cuenta también con un ribeteado de pelo que le aporta suavidad y calidez, y sus tres bolsillos delanteros te ofrecerán la posibilidad de guardar todo lo que necesites.

Jersey de hombre Green Coast

Un toque de color siempre viene bien en tu fondo de armario para dar vida a cualquier look. Perfecto para combinar con un vaquero para una salida con amigos, este jersey de punto de color mostaza con cuello vuelto te dará calor además de ayudarte a crear un look con personalidad.

Chino skinny Easy Wear

¿Buscas un pantalón ajustado , cómodo y elegante? Este sin duda es tu modelo ideal. El chino skinny se ajusta perfectamente a tu pierna hasta el tobillo y su tejido elástico permite gran libertad de movimientos, lo que lo convierte en una prenda estrella para cualquier ocasión. En color beige podrás combinarlo con casi cualquier tono, quedando muy elegante con azul mario o marrón oscuro.

Parka de hombre Emidio Tucci

Una alternativa más de abrigo para estos días de frío es esta parka en color beige con corte por debajo de la cadera. Este tipo de abirgo queda bien con looks tanto desenfadados como algo más arreglados, sobre todo con tonos tostados y marrones. Incorpora una capucha con pelo, ajustable mediante un cordón, cierre de cremallera y botones y dos bolsillos exteriores.

Pantalón de pana Emidio Tucci

La pana volvió para quedarse. Estos pantalones la incorporan de forma que queda formal si lo combinamos con una camisa sencilla o con un jersey fino. Además, su diseño regular los hace ligeramente estrechos pero cómodos, con una largura que queda por el tobillo.

Americana con coderas Dustin

Para añadir elegancia y sofistificación a cualquier look, no hay nada como una americana adecuada. La que te recomendamos es un modelo Torino ojo de perdiz de color marrón, con coderas en contraste, forro y cuatro bolsillos delanteros. El corte es ajustado para marcar la silueta, lo cual no le resta comodidad.

Jersey marinero Emidio Tucci

Otro de los clásicos que nunca viene mal tener a mano es una prenda marinera. Este jersey de rayas con fondo azul marino y cuello de cisne marcará la diferencia, sobre todo si lo combinas con un pantalón de color claro. Es de lana 100% merina de gran calidad, por lo que abriga perfectamente y resulta gustoso al tacto.

Pantalón de vestir Emidio Tucci

Esta prenda va ideal para vestirla en ocasiones formales, ya sean de trabajo en una reunión importante como en una cita especial, debidamente combinada con una camisa. Su diseño custom fit, algo más estrecho de lo habitual, le da un toque moderno a la vez que elegante.

Bufanda 100% cashemere Emidio Tucci

Este complemento es ideal para los días más fríos ya que permite abrigar nuestro cuello añadiendo estilo al look. La bufanda es muy suave al estar hecha 100% con cashemere, lo que también la convierte en una pieza de gran calidad. Además es muy resistente, ligera y versátil por lo que te durará muchos años. Sin duda una gran inversión en estas rebajas.

Guantes de piel con forro Emidio Tucci

Algo parecido ocurre con estos guantes de piel marrón. Son elegantes, útiles y cómodos, además de proteger las manos del frío debidamente. Su forro de pelo garantizan máximo confort en tus manos y aportan un extra de calidez que agradecerás