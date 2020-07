¿Barba en verano? Toma nota de estos consejos para lucirla perfecta

Barba, mascarilla y verano. A simple vista son tres palabras que pueden parecer conceptos incompatibles, pero ¿por qué tendría que serlo? A medida que el termómetro aumenta su cifra es normal plantearse si merece la pena mantener la barba o prescindir de ella. Aunque, esta última decisión solo dure unos meses y sea para evitar la posibles molestias e irritaciones en la piel.

No obstante, si no te convence esta decisión… los expertos de Treatwell proporcionan unos consejos y cuidados para mantener y lucir la barba perfecta. No sólo durante estos meses, sino durante todo el año.

Pese a lo que se pueda pensar, lucir una barba perfecta y digna de admirar no es tan fácil y requiere de de tiempo. Eso sí, esta serie de cuidados podrán formar parte de una rutina diaria que te ayudará a estar sana, nutrida y fuerte.

El primero de estos consejos, según el grupo experto, es la comodidad. "Durante el verano puede resultar molesto notar sudor en la barba o tener la sensación de picor, antes de eliminarla totalmente se puede recortar ligeramente para rebajarla", explica Toni Muñoz de TMC Barbershop.

Peluquero arreglando una barba. Gtres

Otro punto importante, que suele caer en el olvido, es tratar la barba con productos específicos para ella. Con ello, no solo se logra una mejor higiene sino "aliviar esos síntomas molestos" que pueden surgir sobre todo en esta época del año.

Para ello, es importante aumentar los cuidados con champús, acondicionadores y bálsamos específicos para la barba para que así pueda lucir intacta y en perfectas condiciones en verano. Para que así presumir de barba sea una realidad y no solo un sueño.

Además, otro paso que puede caer en el olvido, y resulta crucial para poder lucir una frondosa y tupida barba, es el cuidado de la piel del rostro. Mantén hidratado y nutrido tu rostro para poder fortalecer el vello. Incluso le podrás aportar más brillo.

Y, en último lugar, es importante ponerse en manos de un experto con frecuencia para "mantener la barba más pulida". Según Toni Muñoz, las patillas y los lados difuminados y cortos se están convirtiendo en verdadera tendencia esta temporada. Además, "son cómodas de llevar ya que se rebajan ligeramente, pero no se elimina la barba". Lo que, asimismo, ayuda a soportar altas temperaturas con ella.

