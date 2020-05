¡Bendita Vitamina D! Cómo conseguirla si no te da ni un rayo de sol

La Vitamina D es esencial para nuestro organismo, ya que fortalece nuestros huesos, el sistema inmunológico e incide incluso en el funcionamiento cardiovascular. Sin embargo, en estos días de aislamiento y de baja exposición solar, la piel ya acusa la falta de esta vitamina y de otras proteínas esenciales, y surge una pregunta: ¿Cómo afecta la ausencia de los rayos del sol a nuestra piel y cómo podemos paliarlo?

El sol es nuestra principal fuente de Vitamina D (nos aporta el 90 por ciento de la que necesitamos) pero, evidentemente, el estilo de vida que estamos llevando con el aislamiento impide tomar el sol. El resto se obtiene a través de los alimentos (como el salmón, atún, sardina...) que son pescados grasos mayormente y mariscos, quesos, huevos y lácteos. Cuando no se puede obtener de ninguna de estas maneras, se puede recurrir a los suplementos.

Ahora que carecemos de nuestra principal fuente, el sol, es evidente que el aspecto de la piel es menos saludable. Para paliar ese aspecto entristecido, al que le falta vitalidad, tenemos productos a mano y rutinas que nos ayudan a paliarlo.

Para contrarrestar estos efectos hay que activar la microcirculación, con lo que se consigue combatir la falta de luminosidad e incrementar la renovación celular, (responsables de ese aspecto apagado). Para hacerlo hay que realizar masajes manuales, similares al conocido masaje Kobido en cabina de Carmen Navarro, que se pueden hacer en casa utilizando dispositivos o gadget manuales como los rodillos de jade.

Hay que detenerse especialmente en la zona de los pómulos, que con unos sencillos ejercicios conseguirán estimular la zona de las mejillas y potenciar su aspecto saludable. Solo hay que mantener la boca abierta frente al espejo, tensar el labio superior y con los dedos índices bajo las mejillas, presionar hacia arriba sin dejar de sonreír. Además de estimular la microciculación y mejorar su aspecto, con esto se consigue recuperar su posición original.

Todos estos trucos se pueden completar potenciando la luminosidad hidratando y tratando la piel posteriormente con una mascarilla que recargue tu piel. Puedes conseguirlo con una crema que provoque la renovación celular y te aporte un aspecto luminoso y descansado, como la Truffle firming cream que, además de la exclusiva trufa blanca, contiene Sacha Ichi, una planta del Amazonas rica en antioxidantes, aminoácidos y Omega 3, 6 y 9. Una mascarilla que tiene un precio de 140 euros.

Durante el confinamiento también se pueden hacer mascarillas caseras. Gtres

Los tratamientos son esenciales para contrarrestar los efectos de la falta de Vitamina D. Además de la de trufa, existen otras mascarillas como las que contienen ácido hialurónico y hamamelis que repararan, calman y dan sensación de confort. Este tipo de procedimientos que incluyen células madres vegetales, además, hidratan y aportan luminosidad ya que nos ayudan a sintetizar el colágeno dañado por la exposición solar y gracias a la manteca de karité consiguen un efecto regenerador que nutre e hidrata.

Si no se dispone de estos tratamientos, también se puede optar por trucos caseros y hacer tu propia mascarilla en casa a base de pepino y perejil (ideal además para aquellas personas que tengan manchas y necesiten mitigarlas). El pepino nutre y el perejil se emplea de manera frecuente para combatir las manchas. Para hacerlo hay que triturar estos dos ingredientes, añadir cinco cucharadas de aceite de germen de trigo y batirlo todo. Posteriormente se aplica sobre el rostro, se deja actuar entre 15 y 20 minutos y se retira con agua templada. El perejil es rico en vitaminas A, B1, B2, C y D, y el pepino en vitamina C, un magnífico antioxidante.

