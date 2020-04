Día de la Madre: encuentra la crema perfecta para cada tipo de mujer

El próximo 3 de mayo se celebrará un Día de la Madre muy diferente. Confinados en nuestras casas, muchos y muchas no podrán abrazar y besar a sus madres, algo que no impedirá ese día que les declaremos todo nuestro amor desde la distancia y, de paso, con un buen regalo.

Este primer domingo de mayo es una buena excusa para homenajearlas con un detalle y, si quieres salirte de las típicas flores, puedes apostar por regalar a tu madre una dosis de cuidado facial.

A continuación te proponemos distintas cremas y sérums para todo tipo de pieles y con los que acertar en ese día tan especial.

1. Mamás treinteañeras. Si te toca hacer un regalo a una mamá treinteañera, no hay nada mejor que acudir a la nueva gama de productos que ha lanzado Avéne. Su sérum y crema A-Oxitive están formulados con dos potentes activos que se convierten en verdaderos escudos de defensa frente a los agentes externos, los responsables de la aparición de los primeros signos del paso del tiempo.

Para las madres treinteañeras el sérum de Avéne es perfecto.

El sérum defensa antioxidante A-Oxitive, que está formulado con provitamina C y E y tiene un precio que ronda los 28 euros, es ideal para utilizar en tu rutina de belleza matinal. Se aplica después de limpiar el rostro para proteger, alisar y aportar luminosidad al rostro. Tiene una eficacia equivalente a un 15 por ciento de vitamina C pura.

La crema antioxidante A-Oxitive tiene una fórmula rica en provitamina C y E, ácido hialurónico para hidratar la piel y el agua termal dque calma y suaviza. Una forma de proteger la piel del estrés oxidativo para reducir la apariencia de las finas líneas de expresión y las arrugas en solo 21 días. Además este cuidado frena en un 69 por ciento el efecto de la contaminación en la piel.

2. Mamás que buscan un cuidado antiedad. Si buscas un producto antiedad para tu madre, lo mejor es que recurras a productos best seller que han demostrado ampliamiento su efectividad. En Clarins encontramos su crema antiedad de día indicada a partir de los 40, su extra-firming Jour SPF, valorado en 49,95 euros, es un cuidado esencial para todo tipo de pieles que puedes complementar con su tratamiento antiedad intensivo, el double serum de Clarins (con un precio cercan a los 67 euros), uno de los elixires de belleza más aclamados por las beauty addict.

La crema Extra-firming Jour SPF de Clarins es perfecta para las madres que buscan un cuidado antiedad.

3. Mamás que quieren una dosis extra de luminosidad. La vitamina C se ha convertido en el principio activo estrella de muchos productos cosméticos, pues su eficacia probada hace que sea indispensable para las rutinas de belleza de muchas mujeres.

Así, la firma suiza Wherteimar tiene a la venta dos cosméticos ricos en vitamina C perfectos para regalar en el Día de la Madre. Por un lado, han creado el sérum Vitamine C ++, con un precio que ronda los 35 euros, que la incluye encapsulada en nanosferas de manera que libera su principio activo desde las capas más profundas. A esto se suma su crema Luminosa con Vitamina C, formulada para devolverle la luminosidad y combatir los radicales libres y que está valorada en 62,8 euros.

La vitamina C se ha convertido en un producto esencial en el cuidado de la piel.

4. Mamás veggie. Las mamás vegetarianas y veganas tienen en su mejor solución. Esta firma de cosmética vegana ha puesto a la venta su crema facial hidratante y nutritiva Amen, valorada en 33,50 euros, que mantiene la piel hidratada, sin dejar sensación grasa. Todo ello gracias al aceite de sacha inchi, al extracto de drago y al ácido hialurónico con el que está formulado.

La firma Kóoch Green Cosmetics es perfecta para las mamá vegetarianas y veganas.

Para completar el cuidado de la piel, la firma también dispone de un contorno de ojos Multi-Efecto Antioxidante Amem, con un precio de 36 euros, con jojoba bio, ácido hialurónico vegano y extracto de granada. Su fórmula retrasa y difumina los signos de la edad que afectan al contorno de los ojos.

5. Mamás beauty fan. También existe la opción de hacer un multiregalo a tu madre, con las cajitas de belleza mensuales de Birchbox, en las que se incluye una selección de diferentes productos tanto cosméticos como de maquillaje.

Las cajas Birchbox son un regalo perfecto para las 'beauty fan'.

