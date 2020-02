La camiseta más americana de Paula Echevarría que transforma tu 'look' básico en un éxito seguro

Paula Echevarría (42 años) acaba de cerrar su blog de moda y estilo en ELLE, pero no por ello ha dejado a sus fans sin contenido sobre sus looks diarios. No hay día que la actriz e influencer no muestre a su gran grupo de tres millones de seguidores el atuendo que escoge para enfrentarse a una jornada laboral u ociosa.

El estilo personal de la intérprete está muy claro: siempre opta por la comodidad, los outfits muy casual, que se puedan imitar fácilmente pero que tengan un toque de elegancia y respiren de las tendencias. Es por ello que siempre acumula cientos de miles de Me gusta y se ha convertido en uno de los rostros que más inspiran en el mundo de la moda.

La simplicidad es su mayor arma de lunes y viernes, pero eso no significa ser básica. Paula sabe de sobra lo atrae a su público y ha encontrado una pieza clave que necesitas en tu armario y que vas a usar más que esas zapatillas desgastadas que tienes desde hace años pero eres incapaz de tirar.

Una camiseta de manga corta y estampada. La fórmula más vieja del mundo sigue triunfando. Echevarría ha compartido una fotografía en la que posa frente a la cámara desde dos ángulos diferentes y enseña su deportivo look. Pantalones vaqueros pitillo, zapatillas con plataforma de su marca propia, Space Flamingo, chaqueta de tweed en crudo y la camiseta que ha revolucionado a sus fans.

Se trata de un top blanco con el número 86 en el centro, un gato deportista saltando y el logo de Pinko. Todo ello envuelto en tonos azul, blanco y rojo con algunos cristales incrustados y mucho brillo.

La camiseta - que lleva de nombre 'The Setter'- irradia aires americanos, no solo por los colores de la bandera estadounidense en su creación sino también por el diseño. Y es que a pesar de que Pinko es una firma italiana, posee un gran sector de clientes en Norteamérica.

Captura de la web de Pinko, en el apartado de la camiseta.

No te dejes engañar por la sencillez de la prenda a primera vista. Es una pieza muy trabajada, con diferentes texturas y materiales y creada con mimo. Es por eso que su precio no es precisamente low-cost. Para hacerte con ella debes pagar 95 euros, pero es de esas compras que son amortizables al cien por cien.

