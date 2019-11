Adriana Lima diseña una colección de prendas y unas zapatillas para Puma

El Club Lima queda oficialmente inaugurado con la presentación de la primera colección diseñada de forma conjunta por Puma y Adriana Lima, una línea de prendas y zapatillas de entrenamiento con una gran influencia del mundo del boxeo y del estilo urbano. Los estampados con elementos retro resaltan sobre los tonos negros y grises, así como sobre los materiales técnicos utilizados en los distintos modelos. Las zapatillas de esta colección no sólo son perfectas para el gimnasio, sino que fácilmente se pueden trasladar a la calle cuando sea conveniente.

El boxeo es un elemento clave en la vida de Adriana, un deporte que la ha acompañado a lo largo de 18 años. Ahí es donde encontró la inspiración para su primera colaboración como diseñadora con Puma, una colección que no solo le lleva a dar lo mejor de sí misma a nivel técnico, sino que también es un complemento estético. La colección tiene su toque y refleja su vida y su corazón ya que ha trabajado duro para asegurarse de que todo está perfecto y a su altura.

"Poder tener una colección propia ha sido un sueño hecho realidad. Mi relación con Puma ha sido extremadamente colaborativa, no solo porque he sido la imagen de varias de sus colecciones, sino también lanzando la mía propia", dijo Adriana Lima. "Me inspiré en el boxeo retro, ya que este deporte ha sido mi pasión, y escogí cuatro de mis colores favoritos para traer a la vida en esta colección: el gris, el rojo, el negro y el blanco. Espero que a todo el mundo le guste lo que hemos creado, ya que se ha hecho con mucho mimo y cariño".

Zapatillas de la nueva colección.

La colección se ha diseñado pensando en las mujeres fuertes que lideran su vida con el corazón. Todas las piezas de la colección se han creado para ser 100% técnicas, pero con un toque urbano, lo que las hace perfectas para moverse del ring a las calles.

Esta nueva colección incluye algunas de las piezas favoritas de la marca reinventadas por Adriana como, por ejemplo, las LQD CELL Shatter XT AL. Para esta colección, estas zapatillas de entrenamiento presentan un diseño geométrico innovador, un excelente sistema de transpiración y una entresuela LQD CELL que favorece la estabilidad. Además, este nuevo modelo viene con dos acabados distintos, uno con inserciones de malla y otro con un mix de cuero y ante, para elegir el que más se adapta a cada estilo.

Nueva mallas diseñadas por Puma y Adriana Lima.

En cuanto a la ropa, esta colección incluye también el nuevo sujetador Al Always Ready Bra, de gran soporte perfecto para entrenamientos y con un sistema de ventilación, a través de la inserción de capas de malla, para mejorar la transpirabilidad; las mallas AL Tight, que cuentan con un diseño de cintura alta, un sistema de compresión para las zonas que lo requieren de forma específica, un tela revestida con malla para mejorar la transpirabilidad y un bolsillo trasero para almacenaje. Y, sin duda, la prenda favorita de Adriana, la sudadera con capucha Al Hoodie, una pendra con una gran capucha, un corte cropped y las siglas AL para darle un toque más personal.

Esta colección se complementa con una línea de accesorios entre los que se encuentran calcetines, que llegan hasta la rodilla; guantes de entrenamiento con detalles cortados a láser, acabado brillante y una inserción de seda para los entrenamientos más duros; y un gorro que se puede usar tanto en el gimnasio como en la calle.

La nueva colección está disponible a nivel mundial desde el 1 de noviembre en puma.com y en tiendas seleccionadas en todo el mundo.

