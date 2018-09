Tutoriales de YouTube para crecer

Aquella frase de "quien no sale en la tele, no existe" ha sufrido una ligera variación, debido al desarrollo de las nuevas tecnologías. Ahora es YouTube, no la televisión, el que nos hace visibles; una pantalla hacia el mundo para que nos vean y nos conozcan. Los llamados Youtubers suben vídeos a su canal sobre una temática en concreto, a los que los espectadores pueden suscribirse. Estos vídeos pueden, por ejemplo, enseñarte a cocinar, mostrarte cómo juega a videojuegos un Youtuber, enseñarte el día a día de una familia o explicarte cómo se hacen experimentos científicos en casa. Un mundo de posibilidades en el que el espectador se siente parte activa del mundo de esa persona. Youtubers como El Rubius, Auronplay o Dulceida cuentan con millones de seguidores, y han conseguido una fama mundial gracias a sus vídeos.

Aun así, en YouTube también existe la dificultad de separar el grano de la paja, y resulta complicado localizar a generadores de contenidos que den un extra de valor a sus espectadores, aportándoles conocimientos y generando curiosidad por diversas materias. Pero los hay que vienen muy preparados. Por ejemplo, en las temáticas de maquillaje, deporte y viajes, hay canales de YouTube que enseñan, entretienen e informan. Aquí viene una selección:

Aprender a maquillarse

iStock

Para la gente apasionada del maquillaje, que no se cansa de aprender nuevas técnicas y busca inspiración para sus looks, YouTube es una gran herramienta. Canales de YouTube sobre maquillaje hay muchos, pero estos tres inciden en la explicación de los productos, en cómo aplicárselos y en trucos para que queden mejor. Además, están protagonizados por tres mujeres y un hombre muy naturales ante la cámara, con mucho desparpajo y una gran capacidad comunicativa:

- Ratolina

735.000 suscriptores, una legión de fans y un libro -Living la vida beauty-. Estas son las características que diferencian al canal de Ratolina del resto. Marta B. es una Youtuber que no finge sobre sus sentimientos y se muestra tal como es. Incide mucho en las técnicas de maquillaje, por lo que sus tutoriales no solo muestran, sino que también tienen una cara más didáctica. Algunas de sus secciones más populares son: "Cosmética low cost", "¡Normas de maquillaje que no tienes por qué seguir!" y "#HORRORES: errores del maquillaje".

Ratolina

- My crazy makeup

Leticia tiene casi 400.000 suscriptores y una carrera de varios años en YouTube. Como ella misma ha asegurado, comenzó subiendo vídeos para superar su timidez y hoy es una de las "reinas" de la plataforma en lo que a maquillaje se refiere. Le caracteriza su profesionalidad y honestidad a la hora de decir si un producto le gusta o no. Aporta muchas ideas para maquillajes y looks para todas las ocasiones y no pasa por alto ninguna novedad en productos, tanto de alta gama como low cost.

My crazy makeup

- Dirty Closet

Frescura, simpatía y naturalidad son los adjetivos que definen a esta salmantina. Victoria Olga conquista al público no solo por su sinceridad sino también por ser una de las mejores Youtubers sobre maquillaje de España. En su canal abundan los tutoriales sobre looks de maquillaje paso a paso, por lo que son perfectos para una persona que esté iniciándose en el mundo makeup. Una de sus peculiaridades son looks que crea para Halloween y sus rutinas de belleza. Cuenta con 93.000 suscriptores en YouTube y publicó su libro Fuera del armario, en 2016.

Dirty Closet

- Marc Zapanta

El maquillaje no es sólo cosas de mujeres, y quien aún lo piense cambiará de idea en cuanto conozca a Marc Zapanta. A sus 20 años ya se ha hecho famoso por imitar a la perfección en sus propias carnes los maquillajes de la talla de Rihanna, Kylie Jenner o Beyoncé.

Marc Zapanta

Ponerse en forma en cualquier lugar

iStock

Si internet nos permite estudiar sin necesidad de asistir a un aula física, también nos da la posibilidad de hacer deporte sin la obligación de ir al gimnasio. Solo hace falta buscar en YouTube "tutoriales de deporte" para acceder a una extensa lista de vídeos que muestran rutinas y ejercicios. Esta plataforma se ha convertido en un mundo de posibilidades para todos los perfiles, desde los más deportistas, hasta los que se quieren iniciar en el mundo del deporte. Estos tres canales se adaptan a todos los niveles y posibilidades a través de vídeos sencillos y explicativos:

- Gymvirtual

Patry Jordán es una de las Youtubers con más tirón de nuestro país y sus 4 millones de seguidores lo atestiguan. Se puede calificar como "Youtuber todoterreno", ya que tiene varios canales que abordan diversas temáticas. En Gymvirtual enseña rutinas de ejercicio para trabajar todas las partes del cuerpo y cada uno de sus tutoriales se centra en una zona distinta. Además, aporta consejos sobre alimentación y vida sana. No es difícil seguir sus tutoriales, ya que incide mucho en la explicación y en la corrección de los errores.

Gymvirtual

- Elena Malova

Un millón de suscriptores en YouTube es un mérito que Elena Malova se ha ganado gracias a sus tutoriales de ejercicio. Da igual cual sea el nivel o la forma física: este canal ofrece vídeos para todas las necesidades y posibilidades. Desde yoga para principiantes o avanzados y retos para ponerse en forma; hasta técnicas de estiramiento o trucos para llevar una alimentación sana. Elena Malova no solo guía con prudencia, sino que también hace una gran labor motivadora en la que "ejercita" la fuerza de voluntad.

Elena Malova

- Fausto Murillo

Este entrenador llena de motivación y vitalidad cualquier rutina de ejercicio. Además de llevar a cabo los ejercicios, Fausto Murillo incide mucho en su explicación, indicando sus funciones y el efecto que tiene cada uno en el cuerpo. Sus vídeos, en gran mayoría grabados en exterior, son muy variados y ayudan a llevar una vida más sana y a luchar contra el sedentarismo. Cuenta con 2,7 millones de suscriptores.

Fausto Murillo

Planear un viaje nunca fue tan fácil

iStock

Antes, las guías de viajes eran muy necesarias para documentarse y saber qué visitar en el destino. Ahora, internet es la principal herramienta para conocer algo más sobre el sitio a visitar y YouTube hace mucho más fácil esa tarea. Con un vídeo, en apenas 20 minutos se pueden conocer todos los sitios y monumentos que no hay que perderse, los mejores trucos para establecer rutas o las singularidades del destino elegido. Estos canales son los mejores para planear un viaje:

- Alanxelmundo

Alan X, el protagonista de este canal, es un actor y cantante mexicano y, además, uno de los Youtubers de viajes más seguidos, con 1,4 millones de suscriptores. Ha recorrido buena parte del mundo grabando sus aventuras. Sus vídeos se caracterizan por tener una gran realización y por basarse en anécdotas y referencias históricas para contextualizar los lugares que visita. Por lo tanto, no solo muestra sitios, sino que hace una gran labor pedagógica.

Alaxelmundo

- Mola viajar

Tras mostrar sus aventuras en un blog, esta familia viajera se pasó a YouTube en 2013 para contar sus andanzas alrededor del mundo. Dos adultos, dos niños, unas cuantas mochilas y poco dinero: estos son los ingredientes de sus vídeos, que ofrecen anécdotas, diversión y muchos destinos a visitar. Este canal, con 220.000 suscriptores, es perfecto para quien quiera viajar en familia.

Mola viajar

- Paco Nadal, supongo

Paco Nadal es periodista y lleva más de dos décadas publicando reportajes especializados en viajes en revistas tan prestigiosas como National Geographic o medios como El País. Sus vídeos en YouTube, con miles de visitas, son una buena manera para saberlo todo sobre viajes: desde los lugares que visitar, las peculiaridades de cada destino y lo imprescindible para viajar. Unos tutoriales exprés que, en menos de 10 minutos, dan todas las claves para que viajar sea fácil y placentero. Un ejemplo es este vídeo sobre Panamá y sus espectaculares lugares.