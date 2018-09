Pau Gasol, modelo por un día para la portada de la revista 'GQ'

"Que nada te detenga", ese es el lema que ha querido transmitir Pau Gasol (38 años) en su incursión por un día en el modelaje de la mano de la revista GQ. El pívot de los Spurs ha olvidado por unas horas el deporte para posar ante las cámaras de la revista y dejarse entrevistar con motivo de la publicación de su libro Bajo el aro. Con camisa blanca, americana azul eléctrico, barba perfilada y gafas de sol, Gasol es la portada del mes de octubre y a través de la publicación el baloncentista ha hablado de valores, conciencia social y de la preocupación por la educación en los jóvenes.

Su mensaje es claro: todos pueden. Tanto en su libro como en la entrevista, Gasol busca la igualdad de género a través de la lucha y el trabajo de la conciencia. En su opinión, "hay que trabajar" para conseguir la igualdad entre el deporte masculino y femenino. "Es posible que en algunos casos se consiga o que incluso las categorías femeninas superen en relevancia a las masculinas. Hay que trabajar para ello", ha apostillado el deportista.

En el libro, que se lanzó el pasado 5 de septiembre, el rey del balonmano subraya que "un buen líder es aquel que en los momentos de éxito asume menos protagonismo, y en los momentos de adversidad es donde realmente debe asumir su rol". En el camino del aprendizaje, también es necesario aprender de los errores, un concepto muy arraigado en el país donde ha vivido los últimos 18 años: "Si no hay error es que no te estás arriesgando y no estás dándolo todo para llegar a tu objetivo. El error es parte del camino". El catalán, quien ha recordado que de pequeño quería ser médico pero tuvo que abandonarlo para dedicarse de lleno al baloncesto, agrega en la charla con la revista que él busca "ayudar" a los jóvenes que busquen sus oportunidades de desarrollo, pues ellos son el motor del desarrollo humano.

"La vida se valora en función de la gente a la que has podido impactar. Es algo que tengo muy presente y desde muy joven he sentido la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos, dejar mi huella en este mundo y aprovechar el éxito que he tenido a nivel profesional para hacer cosas realmente importantes", ha puntualizado.

El amor más allá de las canchas

Fue la propia estrella de la NBA quien, en mayo de 2016, anunciaba la noticia de su noviazgo a sus seguidores en Instagram presentándoles a Catherine, su pareja, con una idílica imagen de la pareja durante unas vacaciones en las playas de México. Lo cierto es que la joven financiera californiana y periodista ha robado el corazón al deportista español no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su brillante currículum.

Y es que, Catherine se graduó con honores en Comunicación y Negocios en la Universidad de Southern California y, tras trabajar varios años como reportera deportiva para las cadenas ABC News y Fox, decidió cambiar de rumbo para dedicarse al mundo empresarial. Así, desde julio de 2014 ejerce como vicepresidenta de la firma de servicios financieros Guggenheim Partners, con sede en Nueva York. Después de más de dos años de relación, las cosas parecen marchar muy bien entre ellos, por lo que el catalán no dudó en rendir este pequeño homenaje a una de las personas más importantes de su vida.

