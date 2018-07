Ya puedes hacerte con la tiara de Meghan Markle en su boda por 35 euros

Meghan Markle (36 años) hizo historia el día de su boda, una ceremonia que vieron en directo más de 2,3 millones de españoles. Ahora, una tienda londinense ha elaborado una copia low cost de la tiara que lució la exactriz, la joya que se remonta a 1932 cuando la reina Mary de Teck pidió al joyero real que convirtiera un broche en esta alhaja.

La firma The Royal Look For Less ha creado una imitación bastante realista por 35 euros (30 libras). Esta tiara está "formada con una banda flexible de once secciones, perforada con óvalos entrelazados y pavé con 'diamantes' brillnates y pequeños".

La tiara de imitación.

Desde que se conoció la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry (33), la actriz de Suits se convirtió en todo un referente de moda, con su estilismo elegante a la par que atrevido para los estrictos protocolos británicos.

Así, esta firma también recrea otras de las joyas más admiradas de Markle, como el anillo de plata de piedra que perteneció a Lady Di y que lució la estadounidense en la fiesta posterior a la boda. Además, han recreado el abrigo blanco que escogió cuando anunció su compromiso con el príncipe o el vestido verde que lució para la primera entrevista que ofrecieron los prometidos a la televisión.

Meghan Markle y el príncipe Harry se casaron el 19 de mayo en el castillo de Windsor, en una ceremonia en la que estuvieron rodeados de los principales miembros de la nobleza británica y representantes del espectáculo de Estados Unidos. Tras la boda en este castillo, la actriz y el príncipe celebraron una fiesta privada en Frogmore House, con 200 invitados, en el que la novia lució un segundo vestido de Stella McCartney.

