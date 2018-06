Color y feminismo: la nueva colección de Coccinelle es una oda a la mujer actual

Cuando acaba de llegar la ola de calor intensa a España y no bajamos de los 35 grados, resulta difícil pensar en el invierno, pero las marcas de moda ya están lanzando sus colecciones para el frío. No obstante, ningún color es atemporal y por eso un bolso siempre es el perfecto accesorio, ese que pone el toque final a los looks sea cual sea la estación del año.

La firma de bolsos Coccinelle ya ha preparado su colección para este otoño/invierno 2018/19, pero sus diseños no están reñidos con el sol ardiente de julio y agosto. Y es que además, la marca se ha propuesto dar voz al poder de la mujer y la importancia de la naturaleza, dos mensajes que son necesarios reivindicar a lo largo de todo el año.

Algunos de los bolsos de la nueva colección.

Coccinelle cuenta una historia sobre la esencia humana y su relación con la Tierra en sus nuevos bolsos. La colección Green Riot, revela el lado más salvaje de este mundo natural. Está inspirada en las guerrillas de los jóvenes luchadores urbanos, que han conseguido hacer florecer la naturaleza de nuevo dentro del urbanismo de la ciudad.

En la colección destacamos los tonos verdes y arcilla, los cuadros, el nylon, deportivo a la par que elegante, que recuerdan a la caza y la pesca, y nuevas mochilas inspiradas en el senderismo. La piel es suave, y encontramos formas maleables, líneas redondas, colores delicados y texturas más gozosas.

La marca está dirigida a una mujer que se defina como una princesa guerrera en la Era Digital, dentro de un mundo natural y rebelde que ha conquistado espacios que antes eran cemento y donde ahora ha resurgido la naturaleza. Es decir, a todas y cada una de las mujeres que luchan, sobreviven y prosperan. A todas nosotras.