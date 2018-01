El abrigo con el que Laura Matamoros se convierte en una 'estrella'

Laura Matamoros (24 años) se está convirtiendo en una experta en combatir el frío. Sus abrigos no solo son perfectos para hacer frente a la ola de bajas temperaturas que azota la península, sino que además son ideales para las fanáticas de la moda.

La hija de Kiko Matamoros (61) no ha perdido ni un ápice de su glamour a pesar de estar embarazada y para muestra está su Instagram, donde no deja de recibir decenas de miles de 'me gusta' gracias a sus estilismos. Uno de los últimos ha tenido como protagonista a un cálido abrigo repleto de estrellas. Lo combina con unos leggins de efecto cuero que son tendencia y unos botines con forro de borrego.

Captura de la compra online del abrigo.

El abrigo pertenece a la firma Denny Rose, y actualmente, gracias a las rebajas de enero, se puede adquirir con un descuento de un 30 por ciento. De casi 300 euros que costaba, ahora podemos colgarlo de nuestro armario por 205 euros.

Lejos del 'postureo' que reina en las cuentas sociales de muchas influencers, la novia de Benji Aparicio prefiere vestirse acorde al parte meteorológico y no en vestidos cortos y tirantes como algunas de sus colegas en redes sociales. Auténtica y calentita en invierno, ¡así nos gusta!

