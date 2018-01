La sudadera no apta para veganos

El estampado no deja indiferente.

Los amantes de la carne están de enhorabuena. En plena resaca de la Navidad te ofrecemos un regalo ideal para quienes se les hace la boca agua con un buen filete de ternera. Se trata de una sudadera con un estampado muy explícito, que presenta en primer plano un trozo de carne roja cruda.

Lady Gaga con un vestido de filetes de carne.

La llamativa prenda no puede ser más clara, algo que no gustará nada al colectivo vegetariano y vegano que está en ascenso en la sociedad. No obstante, podría convertirse en el perfecto fondo de armario de la cantante Lady Gaga (31), que ya hace años sorprendió en un photocall con un vestido y botas creados con inspiración cárnica.

La especial prenda se puede adquirir por 24 euros en la web Dresslily con envíos a todo el planeta. Sin embargo, no a todo el mundo le parece agradable ese estampado, y para los que prefieran los vegetales en su dieta, la tienda también ofrece su diseño con pepinillos.

En el último año el estampado de aguacate o incluso de banana se han puesto de moda, ¿por qué no puede un filete de ternera o unos pepinillos convertirse en la nueva revolución del diseño textil? Lady Gaga ya lo auguró.