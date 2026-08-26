La fortuna de los 650 millones de dólares de Dolly Parton: de su música al parque temático Dollywood y las obras sociales

Dolly Parton, la increíble leyenda de la música country, ha perecido este pasado 25 de agosto, a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer. Ni siquiera se conocía que estaba enferma: ella quiso llevarlo en secreto.

Con su fallecimiento desaparece una de las artistas más influyentes de la música estadounidense y una empresaria que convirtió su carrera en un modelo de independencia financiera.

Su legado no se limita a clásicos como Jolene, 9 to 5 o I Will Always Love You. La cantante y filántropa levantó durante más de seis décadas una estructura empresarial basada en una idea que defendió desde muy joven: conservar el control de su trabajo.

Dolly Parton, en una imagen de archivo. Gtres

Esa decisión la situó en una posición excepcional dentro de una industria donde los intérpretes han cedido con frecuencia los derechos de sus obras a discográficas, mánagers o editoriales.

La revista Forbes estimó antes de su muerte, en 2025, que el patrimonio de Parton rondaba los 450 millones de dólares. Otros medios sitúan su fortuna en los 650 millones.

Su riqueza procedía de la música, pero también de su participación en Dollywood, de negocios turísticos, derechos audiovisuales, acuerdos comerciales y propiedades inmobiliarias.

El gran pilar de esa cartera fue Dollywood, el parque temático situado en Pigeon Forge, Tennessee, cerca de las montañas donde creció.

Parton invirtió en el proyecto y lo inauguró en 1986, transformando un parque ya existente en una referencia turística vinculada a la cultura de los Apalaches, la música country y su propia biografía.

A lo largo de los años, la actividad se amplió con hoteles, restaurantes, espectáculos, parques acuáticos y teatros con cena.

La compañía Dollywood también ha operado resorts y otros espacios de ocio, mientras que World Choice Investments participó en atracciones y establecimientos de entretenimiento en varios estados estadounidenses.

La artista, en una instantánea tomada en EEUU, en 2010. Gtres

La artista extendió además su marca a la decoración, la cosmética, las fragancias, la alimentación, los accesorios y las colaboraciones comerciales.

El valor de conservar los derechos

La principal decisión económica de Dolly Parton fue crear, en 1967 y con 21 años, Owepar Publishing Company junto a sus tíos Bill y Louis Owens.

La editorial le permitió mantener una posición de control sobre sus composiciones en un periodo en el que muchos autores perdían la propiedad de sus catálogos al firmar sus primeros contratos.

Ese movimiento fue determinante para multiplicar el valor de su obra. La cantante no dependía únicamente de las ventas de discos o de las entradas de sus conciertos: seguía cobrando por la utilización de sus canciones.

Su catálogo se convirtió así en una fuente de ingresos estable y duradera.

El caso más conocido fue el de I Will Always Love You. Elvis Presley quiso grabar el tema en los años setenta, pero el representante del artista, el coronel Tom Parker, exigía el 50% de los derechos editoriales como condición para autorizar la versión.

La relación de Parton con la música comenzó mucho antes de su éxito discográfico. En 1959, cuando tenía 13 años, actuó por primera vez en el Grand Ole Opry de Nashville.

Johnny Cash la presentó ante el público y la joven recibió tres bises tras interpretar You Gotta Be My Baby.

Dolly Parton, en una imagen de archivo. Gtres

Su irrupción no fue, sin embargo, inmediata ni sencilla. Nacida en 1946 en una familia numerosa de Tennessee, se crió en un entorno de escasos recursos. Esa experiencia influyó tanto en sus letras como en su posterior compromiso social.

Su ascenso fue progresivo: primero trabajó en radio y televisión local, después publicó sus primeras canciones y finalmente alcanzó notoriedad nacional junto a Porter Wagoner.

La exposición televisiva le abrió las puertas del mercado country, pero Parton entendió pronto que la popularidad no garantizaba libertad.

Por ello apostó por desarrollar negocios propios, seleccionar cuidadosamente sus alianzas y preservar la autonomía sobre su repertorio, sus personajes públicos y sus producciones audiovisuales.

En el plano personal, mantuvo durante casi seis décadas una relación singularmente discreta con Carl Dean, con quien se casó en 1966. Dean murió el 3 de marzo de 2025, a los 82 años.

La pareja no tuvo hijos, pero la distribución final del patrimonio de Parton todavía no se ha hecho pública mediante documentos sucesorios verificados.

La artista, en uno de sus recitales. Gtres

Por tanto, no es posible confirmar qué familiares, fundaciones o entidades recibirán sus bienes ni quién asumirá el control de sus participaciones empresariales.

La existencia de fideicomisos, acuerdos societarios o disposiciones testamentarias podría condicionar el futuro de Dollywood, de sus derechos musicales y de sus inversiones.

La filantropía como herencia

La otra gran dimensión del legado de Dolly Parton es su labor benéfica. En 1995 puso en marcha Imagination Library, un programa de alfabetización infantil inspirado en su padre, Robert Lee Parton, que no sabía leer ni escribir.

La iniciativa distribuye libros gratuitos a niños de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.

El programa superó los 200 millones de libros entregados y, posteriormente, rebasó los 270 millones de ejemplares distribuidos. Cada mes llegan más de tres millones de títulos a hogares inscritos, sin que la renta familiar sea un requisito para recibirlos.

En 2022, Dollywood anunció que asumiría el coste íntegro de matrícula, tasas y libros para los aproximadamente 11.000 empleados que quisieran continuar sus estudios.

La huella de Parton seguirá visible en Nashville. El SongTeller Hotel comenzará a aceptar reservas el 14 de septiembre de 2026 y acogerá el museo Dolly's Life of Many Colors, previsto para octubre.

El espacio reunirá objetos, recuerdos y materiales de una carrera que, más allá de la música, redefinió el papel de una artista como propietaria de su propia historia.