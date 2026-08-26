Dolly Parton murió tras una "breve batalla contra el cáncer": en los últimos meses se aisló y se volvió "cada vez más solitaria"

La cantante Dolly Parton, durante una de sus actuaciones. Gtres

Dolly Parton falleció, a los 80 años, tras una "breve batalla contra el cáncer". Así se ha hecho público este miércoles, 26 de agosto. La leyenda del country pereció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram.

Pese a las demás patologías que padecía -un cuadro renal y autoinmunitario-, lo que finalmente ha acabado con la vida de la artista ha sido un cáncer, tan fulminante como discreto.

Cuenta el Daily Mail que, en los últimos meses, la inquietud entre sus seguidores no dejó de crecer ante el evidente aislamiento de Parton.

La artista durante una de sus actuaciones. Gtres

Las personas cercanas a la cantante dijeron que en los últimos meses se había vuelto cada vez más solitaria y reservada sobre su propio estado de salud.

Ahora, horas después del deceso, los representantes de Parton han revelado en un comunicado a la revista People que falleció a causa de un cáncer, aunque no han especificado qué tipo de cáncer era.

La nota de prensa ha servido para aportar luz sobre el motivo de su estancia hospitalaria y para poner en valor la trayectoria vital y profesional de una de las figuras más veneradas de la cultura popular norteamericana.

"Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a aportar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba", reza el comunicado. "Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly ha fallecido rodeada de sus seres queridos".

Más allá de sus incontables éxitos musicales y de su impacto en la escena internacional, la nota emitida por sus portavoces hace hincapié en el compromiso social y la vocación de servicio que definieron a la cantante hasta sus últimos días.

Sus representantes también destacan el extraordinario alcance de la "generosidad sin igual" de Parton, señalando que influyó en la vida de innumerables personas a las que nunca conoció y que siempre estaba dispuesta a "ofrecer su ayuda".

La artista en una imagen de archivo. Gtres

"Ya sean los cientos de millones de libros donados a través de su inestimable Biblioteca de la Imaginación o la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo", recuerdan.

A pesar de su lucha contra el cáncer, Parton se mantuvo optimista y se apoyó en su profunda fe cristiana para encontrar fuerzas en los últimos meses.

Las raíces religiosas de la artista, cultivadas desde su infancia en las zonas rurales de Tennessee, resultaron fundamentales para encarar con entereza la etapa final de su vida.

"Desde que nació, Dolly Parton estuvo rodeada de fe, de Dios, de Jesús. Su abuelo era predicador. Incluso en su espectáculo de Broadway, demuestra lo importante que es la fe para ella", declara una fuente a la revista People.

La propia artista había reflexionado sobre la trascendencia de la devoción en su rutina personal. Parton declaró anteriormente a dicho medio en una entrevista de 2020 que rezaba todos los días: "Para mí, es mi salvación. Me ayuda a superar todo".

Consternación y dolor

Tras conocerse la noticia de la lucha secreta de Parton contra el cáncer, los fans en las redes sociales han lamentado la muerte de la cantante.

Miles de mensajes han inundado las plataformas digitales expresando incredulidad y tristeza ante la pérdida de una figura que continuó trabajando en favor de los demás mientras encaraba en privado su proceso oncológico.

"Dolly ayudó a niños y adultos con cáncer", postea un seguidor.

Dolly Parton. Gtres

"Entiendo por qué quería mantener esto en privado, pero duele igualmente, sobre todo porque ha sido tan repentino", añade otra persona en referencia al hermetismo con el que la artista decidió gestionar sus últimos meses de vida.

La sorpresa por su incansable ritmo de trabajo hasta casi el final de sus días ha motivado comentarios de profunda admiración: "¿Estás bromeando?! ¡Hacía tantas cosas! ¿Hacía todo ese trabajo mientras luchaba contra el cáncer?"