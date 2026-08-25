Dolly Parton murió de forma repentina tras sufrir un cuadro renal y autoinmunitario: varios familiares no llegaron a tiempo

Dolly Parton, la leyenda de la música country, fallecida a los 80 años, este martes, 25 de agosto, llevaba enferma un tiempo y estuvo ingresada durante una semana antes de morir.

Según han revelado fuentes del entorno familiar a TMZ, aunque sus allegados más íntimos eran conscientes de que la cantante atravesaba un delicado momento de salud, el fatal desenlace de la artista se produjo de forma repentina.

Un contratiempo que incluso impidió que varios familiares directos pudieran darle el último adiós. El deterioro clínico de la estrella se aceleró a finales de la pasada semana.

La artista, durante una de sus actuaciones. Gtres

Dolly Parton tuvo que ser ingresada de urgencia el pasado viernes en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, ubicado en la ciudad de Nashville, tras experimentar severas complicaciones derivadas de un cuadro renal y autoinmunitario.

En cuanto saltaron las alarmas sobre la gravedad de su estado, sus seres queridos comenzaron a desplazarse a toda prisa desde distintos puntos del país hacia la clínica para estar a su lado en las que terminarían siendo sus últimas horas de vida.

Sin embargo, el rápido avance de las complicaciones impidió la ansiada despedida familiar. Según la información recabada por TMZ, parte de las personas de su círculo íntimo que viajaban con la esperanza de reencontrarse con ella no llegaron a tiempo.

A pesar de que su fallecimiento ha cogido por sorpresa a sus allegados por la rapidez con la que se desencadenó el fallo orgánico, la salud de la intérprete de Jolene se había visto seriamente comprometida durante el último año.

Dolly Parton venía lidiando en los últimos meses con un complejo historial clínico que combinaba disfunciones del sistema inmunitario, severos trastornos digestivos, episodios repetidos de cálculos renales y diversas reacciones adversas.

Dolly Parton, en una imagen de archivo. Gtres

Esta suma de achaques físicos había obligado a la artista a frenar de forma drástica su habitual ritmo de trabajo.

En fechas recientes, la cantante tomó la dolorosa decisión de cancelar varias presentaciones públicas y posponer de manera indefinida la residencia de conciertos que tenía prevista en Las Vegas, enfocando todos sus esfuerzos en la recuperación de su organismo.

Pese a estos antecedentes y a la supervisión médica constante, su entorno mantenía la esperanza de una mejoría, por lo que el trágico desenlace hospitalario de este martes ha resultado del todo imprevisto.

Una despedida íntima

Dolly Parton. Gtres

Tras la confirmación de la noticia, la familia de Dolly Parton ha comenzado a articular los preparativos para rendirle tributo en la más estricta intimidad.

Fuentes cercanas a la saga familiar han anticipado a TMZ que en los próximos días se llevará a cabo una ceremonia pequeña, privada y de carácter estrictamente reservado en Nashville.

A este acto de despedida únicamente asistirán sus familiares más allegados y su círculo de amistades más estrecho, con el propósito de honrar su memoria y celebrar su extraordinaria trayectoria vital lejos del foco mediático.

Por el momento, la familia no ha concretado planes ni fechas para la celebración de un funeral público de Estado o un homenaje multitudinario abierto a sus seguidores.

La prioridad absoluta de la saga Parton pasa por atravesar el duelo inicial en la privacidad de su hogar en Tennessee, a la espera de decidir cómo gestionarán los actos de reconocimiento masivo que el mundo de la música reclama para despedir a una de sus mayores leyendas.