Barron, el hijo menor de Donald Trump, amenazado de muerte por la televisión estatal de Irán: "El Servicio Secreto lo investiga"

El Servicio Secreto de los Estados Unidos ha puesto en marcha una investigación oficial tras la emisión de una pieza audiovisual difundida por la televisión estatal de Irán que contiene amenazas explícitas contra la vida de Barron Trump (20 años).

La noticia, avanzada por la redacción de la cadena norteamericana CNN, ha elevado de inmediato la alerta entre las agencias federales encargadas de la protección y la seguridad nacional.

"El Servicio Secreto está al tanto del vídeo y está investigando cualquier cosa que pueda percibirse como una amenaza para aquellos a quienes protegemos", ha declarado el portavoz de la agencia, Nate Herring, en declaraciones al citado medio estadounidense.

Barron Trump, junto a sus padres, en la investidura de Donald. Gtres

Los protocolos de interceptación y evaluación de riesgos se han activado de forma prioritaria tras constatar el contenido de la emisión realizada desde Teherán.

La pieza objeto de investigación tiene una duración aproximada de tres minutos y fue emitida durante el fin de semana a través del canal estatal IRIB -Islamic Republic of Iran Broadcasting-.

La entidad televisiva está catalogada como un altavoz leal a la línea más intransigente del régimen iraní, caracterizada porque la designación de su máximo responsable directivo recae de forma directa en la figura del Líder Supremo de la República Islámica.

El vídeo arranca de forma impactante con una placa en inglés titulada "¿Dónde matar a Barron Trump?

A lo largo del metraje, se exhiben gráficos y mapas simplificados sobre las rutinas del hijo menor del presidente Donald Trump (80), detallando los puntos geográficos e inmuebles que suele frecuentar de forma habitual, entre los que figura la Torre Trump de Nueva York.

En la parte final del vídeo, la narración en off llega a sugerir que existen grupos y personas "ansiosas por recibir nuestra recompensa de 10 millones de dólares", un mensaje redactado en forma de llamamiento a terceros para atentar contra la integridad del hijo del mandatario.

Barron, en un acto público. Gtres

Las amenazas procedentes de los medios de comunicación estatales y sectores de la línea dura iraníes contra el presidente Trump y su entorno no constituyen un hecho aislado en los últimos meses.

Este tipo de propaganda violenta se ha reproducido de manera continuada desde que el anterior Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios integrantes de su familia inmediata murieran al inicio del conflicto bélico desencadenado entre Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado mes de febrero.

Sin embargo, los análisis de inteligencia señalan que la difusión de esta pieza audiovisual representa un salto cualitativo sin precedentes.

Según los registros de seguridad y seguimiento de medios, esta es la primera ocasión en la que Barron Trump es señalado de manera pública, directa y con detalles sobre su localización particular.

Una fuente perteneciente a las fuerzas del orden federales de Estados Unidos ha precisado a CNN que se trata de una estrategia de desestabilización y hostigamiento contra la familia del presidente.